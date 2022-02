Skandalheim Augsburg: Erste Bewohner werden verlegt

Das Augsburger Pflegeheim in der Ebnerstraße im Stadtteil Oberhausen kommt nicht aus den Schlagzeilen. In der vergangenen Woche hatte ein Bericht des BR gravierende Missstände bei der Versorgung der alten Menschen dort offengelegt. Nun hat die Heimaufsicht erste Verlegungen angeordnet.

Zu wenig Personal wegen Corona

Der Grund dafür: Zahlreiche Corona-Fälle beim Personal. Deshalb sei laut einer Mitteilung der Stadt "die Pflege im Seniorenheim Ebnerstraße nicht mehr gewährleistet". Ein Teil der Bewohner sei bereits am Mittwochnachmittag in anderen Einrichtungen untergebracht worden, weitere Verlegungen würden vorbereitet. Rund 25 Personen sind laut Stadt von der Verlegung betroffen.

Die Angehörigen und alle Betreuer seien informiert worden. Etwa 60 Senioren verbleiben heute noch in der Einrichtung, auch unter ihnen gebe es Corona-Fälle, ein Großteil der Personen in der Einrichtung stehe unter Quarantäne.

Ultimatum: Ausreichend Pflegekräfte bis Donnerstag

Die Stadt stellte dabei ein Ultimatum: Sollte die Heimleitung bis morgen nicht ausreichend Pflegekräfte zur Versorgung abstellen können, so machte die Stadt klar, dann würden die verbleibenden Bewohnerinnen und Bewohner ebenfalls verlegt. "Die Heimaufsicht der Stadt Augsburg übernimmt dann die Organisation freier Plätze in anderen Pflegeheimen", so der Gesundheitsreferent Reiner Erben.