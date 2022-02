Skandal-Pflegeheim: Abwicklung beginnt kommende Woche

Aus dem Seniorenheim in der Ebnerstraße, das wegen Pflegemängel in die Schlagzeilen geraten war, sollen heute im Laufe des Tages die letzten zwei verbleibenden Bewohner in andere Einrichtungen verlegt werden. Für ihre Betreuung konnte der Betreiber keine Fachkraft mehr zur Verfügung stellen, wie der Gesundheitsreferent der Stadt Rainer Erben gestern mitteilte.

Offizielle Schließung des Heims dauert noch

"Die Haustür ist damit geschlossen, die Einrichtung aber noch nicht", erklärte Stadtsprecherin Elisabeth Rosenkranz auf Anfrage des BR. Dies sei ein administrativer Prozess, der über den Betreiber und die Pflegekassen abgewickelt werde. Bei einer solchen Schließung würden im Fall der Ebnerstraße auch 129 Pflegeplätze wegfallen, weshalb die offizielle Abwicklung längere Zeit in Anspruch nehme. Beginnen soll diese Abwicklung in der kommenden Woche.

Nach Corona-Ausbruch: Bewohner sollen raus

Der Betreiber des Heims habe sich noch nicht geäußert, wie die Stadt weiter mitteilte. Der Bayerische Rundfunk hatte unter Berufung auf mehrere ehemalige Mitarbeiter berichtet, dass es in dem Heim schwerwiegende Mängel in der Pflege geben soll. Das Heim hatte die Vorwürfe bestritten. Nach einem Corona-Ausbruch hatte die Stadt dann entschieden, die Bewohner des Heims in andere Einrichtungen in der Stadt und den umliegenden Landkreisen zu verlegen.