"Skandal": Kein oberfränkisches Bier in Regensburger Museum

Im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg steht auf der Bierkarte des Museumswirtshauses kein einziges oberfränkisches Bier. Als "Skandal", "Frechheit" und "Missachtung der Lebenskultur Frankens" bezeichnen das die Landtagsabgeordneten aus Kulmbach und Hof.

"Bierzentrum Bayerns" ohne Vertreter auf Getränkekarte

Aus ganz Franken komme mit dem mittelfränkischen Zirndorfer Landbier nur ein einziges Bier aus Franken auf die Getränkekarte. Und das, obwohl Oberfranken das "Bierzentrum Bayerns" sei, so die SPD-Abgeordneten Inge Aures aus Kulmbach und Klaus Adelt aus Hof. Laut Aures wird Franken in der Dauerausstellung des Museums seit seiner Eröffnung kaum berücksichtigt und steht seitdem dafür in der Kritik.

Der fehlende Ausschank oberfränkischen Bieres sei jetzt aber ein "handfester Skandal". So gebe es jeweils fünf Biere aus Oberbayern und der Oberpfalz und zwei aus Niederbayern sowie eben das eine mittelfränkische.

"Allein daran sieht man schon, dass die fränkische Identität bewusst aufs Abstellgleis geschoben wird." Inge Aures (SPD), Landtagsabgeordnete Kulmbach

Ein Viertel der bayerischen Brauereien steht in Oberfranken

Das Bierzentrum Bayerns sei aber Franken, genauer: Oberfranken, sagt Aures und fängt an zu rechnen. "In Bayern gibt es 657, im Frankenland 293 Brauereien. Das entspricht 45 Prozent der bayerischen Brauereien. Das Zentrum des bayerischen Brauwesens ist mit 167 Brauereien Oberfranken. Das sind ein Viertel aller in Bayern ansässigen Brauereien", so Aures weiter.

Fränkische Identität ist Teil bayerischer Geschichte

Ihr Kollege Klaus Adelt fordert, dass das Haus der Bayerischen Geschichte widerspiegeln müsse, dass die fränkische Identität Teil des historischen Vermächtnisses des Freistaats ist. Zwar präsentiere das Museum "tolle Ausstellungen", aber Franken finde "in Regensburg wenig Beachtung", kritisiert Aures. So soll Franken nicht nur Bestandteil der Ausstellung werden, sondern auch der Getränkekarte.

Der Bayerische Rundfunk hat das Museum um eine Stellungnahme gebeten. Diese könne allerdings erst in der kommenden Woche erfolgen, heißt es in einer kurzen Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.