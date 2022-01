Skandal-Chat: Bildungsausschuss will AfD-Vorsitzenden abwählen

Mehr als 450 Nachrichten im AfD-internen Chat mit dem Namen "Alternative Nachrichtengruppe Bayern" stammen von Markus Bayerbach (AfD). Verfasst hat er sie im Zeitraum von Juli 2017 bis in den September 2020. Das zeigt eine Auswertung des Chats durch BR-Reporter. Oft schreibt der Bildungspolitiker Bayerbach kurze Nachrichten zu Parteiinterna, einzelne zum Thema Fußball oder zur "Corona-Lüge". Im Frühjahr 2018 äußert er sich zu Bildungsfragen.

Bayerbach, der vor seinem Einzug in den Landtag Förderlehrer war, postet im Chat folgende Aussage: "Eigentlich muss jeder muslimische Schüler als christenophob gelten. Aber das interessiert ja keinen... oder deutschophob". Zuvor hatte sich eine Diskussion um die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund entsponnen.

Grund war eine OECD-Studie, die zeigte, das Kinder von Einwanderern im Schnitt schlechter in der PISA-Studie abschnitten als andere Kinder. Eine ehemalige AfD-Bezirksrätin aus Oberbayern geht im Chat davon aus, dass "mögliche IQ-Unterschiede" der Grund für die schulischen Leistungen seien, eine These, die Experten vehement zurückweisen.

Der heutige Europaabgeordnete Bernhard Zimniok schreibt damals in der Diskussion: "Die Eltern scheren sich einen Dreck um die Hinweise der Lehrer - kulturbedingt." Markus Bayerbach reagiert auf diese Nachricht mit einem Emoji: Daumen nach oben. Dann fügt er ebenjene Nachricht über muslimische Schüler an. Damals war Bayerbach Stadtrat in Augsburg. Ein halbes Jahr später zog er in den Landtag ein.

Tobias Gotthardt (FW): "Diese Aussagen schockieren mich"

"Solche Aussagen eines Bildungspolitikers schockieren mich", sagt der stellvertretende Vorsitzende im Bildungsausschuss Tobias Gotthardt (Freie Wähler). Bildung in Zusammenhang mit der Herkunft zu setzen, sei klar rassistisch, so Gotthardt. Bayerbach hätte dieser Äußerung im Chat widersprechen müssen. Das verallgemeinernde Urteil zu muslimischen Schülerinnen und Schülern hält Gotthardt für "unsäglich" und für einen weiteren Beleg, dass Bayerbach als Vorsitzender des Bildungsausschuss "untragbar" sei.

Angesprochen auf die Chat-Nachrichten, sagt Bayerbach im BR-Interview, die Aussagen würden ihm böswillig ausgelegt. Er habe mehrere Jahrzehnte als Lehrer Migranten unterrichtet: "Rassismus liegt mir fern". Bayerbach betont, in den letzten Monaten vor Veröffentlichung der Chat-Nachrichten nicht mehr in der Gruppe mitgelesen zu haben.

AfD-Chat: Bürgerkriegsfantasien und Umsturzpläne

Anfang Dezember des vergangenen Jahres hatten BR-Reporter Inhalte aus einer Telegram-Chatgruppe der bayerischen AfD veröffentlicht. 16 von 18 Landtagsabgeordneten waren Mitglied in der Gruppe - darunter auch Markus Bayerbach. In der Gruppe teilten einzelne Mitglieder Bürgerkriegsfantasien. Die AfD-Abgeordnete und Beisitzerin im Bildungsausschuss, Anne Cyron, schrieb, dass Wahlen nichts bringen und man "ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen" werde.

Nach der Veröffentlichung kam es zu einem Eklat im Bildungsausschuss. In einem gemeinsamem Antrag forderten CSU, Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP Markus Bayerbach als Vorsitzenden des Ausschusses abzuwählen. Dieser hatte zunächst beteuert, nicht Teil der Chatgruppe gewesen zu sein. Die Ausschussmitglieder fühlten sich falsch informiert, das Vertrauensverhältnis sei zerstört. Sie beantragten zuerst eine Stellungnahme Bayerbachs, dann dessen Abwahl für den heutigen Donnerstag.

Einer Abwahl des Vorsitzenden müssen mehr als zwei Drittel der Mitglieder des Ausschusses zustimmen. Diese Mehrheit gilt als sicher. Die Antragsteller legen außerdem der Abgeordneten Anne Cyron nahe, den Ausschuss freiwillig zu verlassen.

Grundsätzlich entscheidet jede Fraktion darüber, welche Abgeordnete sie in die Ausschüsse entsendet. Die AfD-Fraktion stellte sich zuletzt hinter Anne Cyron. In einer Stellungnahme erklärte Cyron im Dezember 2021, mit ihren Aussagen hätte sie vor einem Bürgerkrieg warnen, nicht dazu aufrufen wollen. Auch habe es sich bei der Telegram-Gruppe um einen "Stammtisch-Chat" gehandelt.

Abwahl Bayerbachs gilt als sicher

Für eine Abwahl Bayerbachs spricht sich auch Simone Strohmayr (SPD) aus. Bayerbach habe sich nie von den Gewaltfantasien der Abgeordneten Cyron distanziert, so die SPD-Politikerin: "Das geht überhaupt nicht. Auch aus diesem Grund halte ich ihn für völlig ungeeignet, den Bildungsausschuss als Vorsitzender weiterhin zu führen."

Die Grünen gehen ebenfalls davon aus, dass Bayerbach abgewählt wird. Anna Schwamberger, selbst Lehrerin und Abgeordnete der Grünen, sagt im BR- Interview, "gerade mit Blick auf Themen wie Erinnerungskultur und politische Bildung, für die der Ausschuss zuständig ist, ist eine Person wie Bayerbach untragbar."

Matthias Fischbach, FDP, bezeichnet Bayerbachs Erklärungen als "eher peinlich als glaubwürdig": "Eine nachgeschobene Entschuldigung reicht nicht, um den erzeugten Vertrauensschaden wieder aufzulösen", erklärt Fischbach.

Abwahl eines Vorsitzenden - außergewöhnlicher Vorgang

Ähnlich äußert sich auch Ludwig Spaenle (CSU). Neben der Abwahl Bayerbachs solle auch über Anne Cyron diskutiert werden. "Wenn Frau Cyron auch nur einen Funken Anstand hätte, würde sie den Ausschuss freiwillig verlassen", so Spaenle im BR-Interview.

Sollte Bayerbach abgewählt werden, wäre das wohl ein bislang einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bayerischen Landtages. Den Vorsitz im Falle einer erfolgreichen Abwahl würde Tobias Gotthardt von den Freien Wählern übernehmen. Anne Cyron soll nach BR- Informationen am Donnerstag nicht im Ausschuss zugegen sein. Ihr Vertreter Uli Henkel wird als zweiter AfD-Abgeordneter neben Bayerbach an der nichtöffentlichen Sitzung im Landtag teilnehmen.