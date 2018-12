Sitzordnung im Landtag wird entschieden

Bisher sitzen FDP und AfD im Landtag zwar auch schon eng beieinander, allerdings getrennt durch einen Gang. Genau den aber will die CSU verschieben. Jeder sollte einen Zugang zum Gang haben, dass ist ein Ziel, meint aber der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion Tobias Reis.

Wer sitzt wo und vor allem neben wem?

Geht es nach den Christsozialen gibt es künftig also drei Zweierblöcke im Plenum: rechts sitzen dann FDP und AfD, in der Mitte CSU und Freie Wähler, links SPD und Grüne. Das wiederum gefällt FDP-Fraktionschef Martin Hagen überhaupt nicht. Er möchte "zu den anderen demokratischen Oppositionsparteien Grüne und SPD", so Hagen, "dann hätte man so einen Oppositionsblock, dann einen Regierungsblock und dann als Drittes die AfD. Das würde dem Wunsch der CSU nach einem Zugang zum Gang ja auch Rechnung tragen", meint der FDP-Mann weiter.

Heute um 11 Uhr trifft sich der Ältestenrat im Landtag und soll die endgültige Sitzordnung festlegen. Immer dort, wo man sich nicht einigen kann, meint Tobias Reis von der CSU, gebe es das sogenannte Mehrheitsprinzip. Das heißt, CSU und Freie Wähler könnten ihre Vorstellungen also einfach durchsetzen.