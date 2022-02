"Sitzen auf einer Bombe" – Solidarität mit der Ukraine

Viktoriya Levynska lebt seit 2004 in Deutschland, doch die Ukrainerin macht sich große Sorgen um ihre Verwandten, vor allem ihre Mutter: "Sie sind alle in Angst. Sie sitzen wie auf einer Bombe", das hört sie täglich aus ihrer Heimat. Seit sie hier ist, hat sie die Ukraine immer unterstützt mit Spenden und Projekten, auch zur Demokratisierung. Die gestrige Eskalation hat sie so sehr entsetzt, dass sie spontan zu einer Kundgebung vor dem russischen Konsulat in Nürnberg aufrief. Am Samstag soll eine weitere größere Demonstration folgen.

Männer, Frauen und Kinder bereiten sich auf den Krieg vor

Im Gespräch mit dem BR berichtet Levynska von Frauen und Männern, die sich in Kursen darauf vorbereiten, wie man schießt. In den Schulen würden für die Kinder Erste-Hilfe-Kurse abgehalten. Bei ihrer Mutter steht schon lange eine Tasche für den Fall einer Flucht im Flur, sie nennen sie übersetzt aus dem Ukrainischen die "Bereit-Tasche". Im Fernsehen wurde gezeigt, was alles darin sein soll: Geld, Pässe, und eine Not-Ausstattung mit Kleidung. "Doch wohin soll meine über 70-jährige Mutter rennen?" fragt Levynska. Ständig bekommt sie Nachrichten geschickt, in denen stehe, dass die Männer mit Bussen an die Front gebracht werden, oder Videos, auf denen bereits Kämpfe zu sehen seien.

Gemeinsame Solidaritätsaktion von Ukrainern und Russen

Unterstützt werden die Ukrainer dabei nicht nur von Landsleuten, sondern auch von Russen und Weißrussen aus der Region. Elizaveta Shlosberg ist in Russland aufgewachsen, im Gespräch mit dem BR sagt sie: "Ich schäme mich für diese russische Regierung, nicht für das Volk, aber für das, was Putin macht." Er wolle, dass die Menschen sich hassen. Doch das dürfe man nicht zulassen. Auch sie setzt sich seit Jahren für eine Verständigung zwischen den Russen und den Ukrainern ein. Deshalb hat sie gemeinsam mit Viktoriya Levynska zu einer weiteren Protestaktion am kommenden Samstag auf dem Kornmarkt aufgerufen.

"Lassen euch nicht alleine" – Wichtige Unterstützung von außen

Die gebürtige Russin Elizaveta Shlosberg sagt, es tue ihr weh, dass in Russland keine Massenproteste gegen Putins Politik stattfinden. Doch die Menschen dort hätten Angst. Sie signalisierten ihr, dass es von hier aus leichter sei, sich solidarisch zu zeigen.

Darum geht es auch Viktoriya Levynska, sie will von hier aus helfen, wo sie kann. Eine ihrer Ideen ist es, jetzt schon Blutspenden für die Ukraine zu organisieren, "denn wir werden Blut brauchen", sagt sie. Doch vor allem geht es beiden Frauen darum, den Menschen in der Ukraine zu zeigen: "Wir lassen Euch nicht alleine!"