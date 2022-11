Sitzblockaden fürs Klima: Freiheit und Grenzen im Rechtsstaat

Wer bereits eine reine Straßenblockade durch Umweltaktivisten für illegal hält, der irrt: Sie fällt unter das Versammlungsrecht im Grundgesetz und darf auch spontan und unangemeldet sein, betont die Strafrechtlerin Ulrike Paul, Vizepräsidentin der Bundesrechtsanwaltskammer. Was nicht heißt, dass eine solche Blockade nicht später strafrechtlich geahndet werden kann. Nämlich dann, wenn Menschen dadurch wirklich zu Schaden gekommen sind.

Nötigung oder Versammlungsfreiheit

Der Strafrechtsparagraf der Nötigung sei grundsätzlich durch das Aufhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegeben, so Paul. Er wird jedoch vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (hier: auf der Straße) und öffentlicher Meinungsbekundung übertrumpft, wenn eine solche Blockade als Mittel zum angestrebten Zweck (hier: Klimaschutz) nicht verwerflich ist.

Berliner Fall noch unklar

Aber: Die Blockade kann als "gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" angezeigt werden, wenn dadurch die Gesundheit oder gar das Leben eines anderen gefährdet wird. Das wäre bei der in Berlin verunglückten Fahrradfahrerin dann der Fall gewesen, so Paul, wenn "ein direkter Zusammenhang nachgewiesen werden könne" zwischen dem mutwillig ausgelösten Stau und der (zu späten) Versorgung des Unfallopfers, weil ein Hilfsfahrzeug stecken geblieben sei. Nach Medienberichten war das hier aber womöglich kein Grund für den späteren Hirntod des Unfallopfers. Die Berliner Feuerwehr untersucht den Fall.

Körperverletzung durch Unterlassen

Hinzu käme bei einem erwiesenen Zusammenhang auch der Straftatbestand der "Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen", so die Strafrechtlerin, weil dann die Hilfeleistung behindert worden wäre. Hier müsse ein Gericht aber eine klare Ursache-Wirkungs-Kette erkennen – zum Beispiel auch, ob es an den Blockierern lag, dass ein Rettungsfahrzeug nicht durchgekommen ist und dass keine Gasse freigehalten wurde.

Last Generation: Rettungsgasse bleibt frei

Genau dies bestreiten die Aktivisten von "Last Generation" stets vehement. Bei jeder ihrer Blockaden würde eine Rettungsgasse freigehalten, schreiben sie in einer aktuellen Stellungnahme. Das bestätigt auch der Berliner Konfliktforscher Prof. Christian Volk von der Humboldt-Universität: Jeweils eine Person sei nicht auf dem Boden festgeklebt. "Die steht dann auf für den Fall, dass ein Rettungswagen oder ein Polizeiwagen hindurch muss." Für den Politikwissenschaftler ist diese freie Spur "eine fundamentale Bedingung dafür, dass man sagen kann, dass so eine Sitzblockade noch einigermaßen verhältnismäßig ist". Die Rettungsgasse bilden müssen dann die Autofahrer.

Museums-Aktion kann "gemein-schädlich" sein

Das Strafrecht kommt auch bei den Sprühaktionen in Museen oder Parteizentralen ins Spiel: Neben Sachbeschädigung kommt in Museen laut Strafrechtlerin Ulrike Paul auch das Wort "gemein-schädlich" ins Spiel: Wenn ein Gegenstand öffentlich bedeutsam sei, würde schon die versuchte Beschädigung härter bestraft. Allein in Berlin werden mit Bezug auf die Klimaproteste derzeit über 700 Anzeigen behandelt. Die Protestierenden nehmen dies in Kauf, anders würden sie nicht gehört, sagen sie.

Volk: Keine Radikalisierung, aber zunehmend nervig

Konfliktforscher Volk sieht die Aktivistinnen und Aktivisten von "Last Generation" in einem Dilemma: Dass sie mit ihren Protestaktionen am Rande der Legalität (und darüber hinaus) inzwischen für viel mehr Gesprächsstoff sorgten als über ihr eigentliches Anliegen des Klimaschutzes: "Im Grunde kommt Aufklärungsarbeit und das Schmieden von Koalitionen für mehr Klimaschutz zu kurz." Daher sollten ihre Protestaktionen besser dosiert und klarer fokussiert sein, so Volk im BR.

Eine zunehmende Radikalisierung der Klimaproteste sieht Volk nicht, wenn es um die Gefährdung Unbeteiligter gehe - wohl aber eine Intensivierung der Protestformen, die die Bevölkerung nervten. Aber das sei ja auch das Prinzip, um das Thema in der breiten Öffentlichkeit zu halten.

Habeck mahnt Protestierer

Die Bundesregierung hat klargestellt, dass diese Art Protest "nicht zielführend oder konstruktiv" sei, wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner betonte. Wirtschaftsminister Robert Habeck (B’90/Grüne) sagte der Funke-Mediengruppe, "wer mit seinem Protest Gesundheit und Leben von anderen riskiert, büßt damit jede Legitimität ein und schadet auch der Klimabewegung selbst".