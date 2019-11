Situation bei Conti: "Schock für die ganze Region"

Runder Tisch ohne Ergebnis

Wie es in Roding weitergeht, ist allerdings weiterhin unklar. Ein Runder Tisch mit Conti, Gewerkschaften und Vertretern der Staatsregierung Ende Oktober brachte kein Ergebnis. Er wurde auf März 2020 vertagt. Rodings Bürgermeister Franz Reichold (CSU) und Chams Landrat Franz Löffler (CSU) positionierten sich in der Sendung auf Seiten der Beschäftigten. Stadt und Landkreis hätten in den letzten Jahren viel für Conti getan, sogar ganze Wälder seien gerodet worden, um die Werksansiedlung möglich zu machen. Ein weiterer Transformationsprozess vor Ort sei möglich, eine Verlagerung der Arbeitsplätze ins Ausland unnötig.

Droht Bayern eine Wirtschaftskrise?

Vor dem Hintergrund des Stellenabbaus in Roding stellte sich auch die Frage, ob der gesamten bayerischen Automobil- und Zulieferindustrie eine Krise droht. Denn auch Firmen wie Schaeffler und Brose kündigten zuletzt Arbeitsplatzabbau an, Mittelständler wie Brandl oder Hörmann schließen ganze Werke. Laut einer Studie des Ifo-Instituts könnten in den kommenden Jahren alleine in Bayern 137.000 Arbeitsplätze der Branche vom Strukturwandel betroffen sein.

Sowohl CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer als auch Johann Horn von der IG Metall erwarten jedoch nicht, dass es so weit kommt. "Nirgends ist man so gut vorbereitet wie in Bayern", sagte Kreuzer. Beide betonten, es gehe jetzt um Technologieoffenheit, um Mobilität auch abseits von E-Autos weiter zu erforschen. So könnten Arbeitsplätze in Bayern gesichert werden.