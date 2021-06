Sinzinger stimmen über Windkraftanlage ab

Zum zweiten Mal in nur zwei Monaten gibt es in der Gemeinde Sinzing im Landkreis Regensburg einen Bürgerentscheid zu einem Energieprojekt. Nachdem die Sinzinger im April dem Bau eines Solarparks zugestimmt haben, geht es in der Regensburger Vorortgemeinde jetzt um die Planungen für einen Windpark mit zwei 250 Meter hohen Windrädern. Sollte eine Mehrheit gegen das Windkraftprojekt stimmen, müssten die Planungen eingestellt werden.

60 Prozent haben schon abgestimmt

Der Bürgerentscheid findet wegen Corona als Briefwahl statt. Bis zum Wochenende hatten nach Angaben der Gemeinde knapp 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Ausgezählt wird am Sonntagabend ab 18 Uhr.

Gegen das Windenergieprojekt in Sinzing gibt es seit längerem Widerstand. Im vergangenen Jahr hatte die Nachbargemeinde Nittendorf erfolgreich gegen den Windpark geklagt. Daraufhin wurde die ursprünglich für drei Windräder konzipierte Anlage umgeplant und verkleinert.

Zustimmung für Solarpark

Erst Mitte April haben die Einwohner der Siebeneinhalb-Tausend-Einwohner-Gemeinde über den Bau eines fünf Hektar großen Solarparks im Donautal abgestimmt. 70 Prozent der Wähler votierten damals für das von einem örtlichen Landwirt initiierte Projekt.

Bürgerentscheid in Bärnau

In der Oberpfalz gibt es am Sonntag noch einen weiteren Bürgerentscheid. In Bärnau im Landkreis Tirschenreuth wird über die Planungen für eine Gewerbeansiedlung abgestimmt. Streitobjekt ist eine Fläche von zwölf Hektar, auf der die Ziegler-Gruppe aus dem benachbarten Plößberg ein Werk für Dämmplatten aus Holzfasern errichten wollte. Allerdings hat die Ziegler-Gruppe ihr Vorhaben vor wenigen Wochen abgeblasen, nachdem Anwohner den Bürgerentscheid auf den Weg gebracht hatten.