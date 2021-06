Sinzinger stimmen für Bau von Windkraftanlagen

Die Gemeinde Sinzing im Landkreis Regensburg kann die Planungen für den Bau von zwei, jeweils 250 Meter hohen Windrädern fortsetzen. Bei einem Bürgerentscheid, der am Sonntag ausgezählt wurde, stimmten nur 45 Prozent der Wähler dafür, das Projekt zu stoppen. Damit kann die Bauleiplanung fortgeführt werden, eine rechtskräftige Genehmigung für den Bau der beiden Windräder ist nach Gemeindeangaben aber erst in frühestens zwei bis drei Jahren zu erwarten.

Zweiter Bürgerentscheid in zwei Monaten

Der Bürgerentscheid wurde wegen Corona per Briefwahl durchgeführt, die Wahlbeteiligung lag bei 63 Prozent. Mitte April hatte es in der Regensburger Vorortgemeinde Sinzing schon einmal einen Bürgerentscheid über ein anderes Energieprojekt gegeben. Dabei wurde über den Bau eines fünf Hektar großen Solarparks im Donautal abgestimmt. 70 Prozent der Wähler votierten damals für das von einem örtlichen Landwirt initiierte Projekt.

Bärnauer stimmen für Industrieansiedlung

Auch in Bärnau im Landkreis Tirschenreuth hat es am Sonntag einen Bürgerentscheid gegeben. Hier ging es um den ursprünglich geplanten Bau eines Dämmplatten-Werks. Zwar stimmten hier 80 Prozent für die Industrieansiedlung. Allerdings hatte der Investor sein Vorhaben vor wenigen Wochen von sich aus abgeblasen. Der Bürgerentscheid dürfte also bedeutungslos sein.