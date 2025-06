Sinnvoll oder Schikane: Was bringen Polizei-Motorradkontrollen?

Im vergangenen Jahr sind in Bayern mehr als 100 Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Eine zu hohe Zahl für die Polizei. Die führt deshalb seit mehreren Jahren vermehrt Motorradkontrollen in Bayern durch – und will so die Biker sensibilisieren.

30.000 Biker bei Treffen in Nürnberg

Dass Motorradfahrer gefährlich leben, weiß man auch auf dem Bikertreffen in Nürnberg. Zu der großen jährlichen Ausfahrt am 1. Mai kamen in diesem Jahr knapp 30.000 Motorradfahrer.

Das Treffen existiert seit den 70er-Jahren. "Es ist immer friedlich hier. Die Stimmung ist ausgelassen. Jeder freut sich auf die kommende Motorradsaison", weiß Michael Petzold, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Viel kontrolliert wird hier am 1. Mai nicht. Trotzdem hat der ein oder andere schon Erfahrungen damit gemacht: "Das letzte Mal war ich mit meiner Ducati bei einer Kontrolle. Die ist halt ein bisschen lauter, aber serienmäßig. Und dann passiert ja auch nichts", so ein Biker.

Mehr Motorradkontrollen in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren häuften sich nach Angaben der Polizei die Motorradkontrollen. In Mittelfranken hat sich 2018 sogar extra eine Polizei-Motorrad-Kontrollgruppe gegründet. Der Grund: Prävention und Unfälle verhindern. 2024 ereigneten sich in Bayern mehr als 8.000 Motorradunfälle. Dabei kamen 104 Menschen ums Leben.