Sinnvoll oder nicht? Diskussion um Leitplanken in Tapfheim

Über mehrere hundert Meter Länge erstrecken sich die neuen Leitplanken am Tapfheimer Ortseingang. Fragt man die Bürger, hört man zum Beispiel Sätze wie diese: "Sinnlose Geldverschwendung!" oder "Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum man da jetzt Leitplanken hinmacht."

Kein Verständnis beim Bürgermeister

Tapfheims Bürgermeister, Karl Malz (Freie Wähler), versteht auch nicht, warum ausgerechnet am Tapfheimer Ortseingang jetzt neue Leitplanken angebracht werden mussten:

"Was soll das Ganze? Es war nicht ersichtlich, dass hier irgendwo eine Gefahrenquelle war oder dass durch einen Unfall ein Bedarf an Leitplanken entstanden ist. Man war erst einmal ratlos und hat sich durchgefragt" Karl Malz, Bürgermeister von Tapfheim

Beim Staatlichen Bauamt hat er dann mehr erfahren: Es gibt eine neue, bundesweit geltende Vorschrift. Bisher hat man Schutzplanken dort gebaut, wo viele Unfälle passiert sind. Jetzt aber sollen sie überall dorthin, wo es Hindernisse gibt, die näher als viereinhalb Meter an Bundesstraßen stehen.

Bäume sind der Grund für die Leitplanken

In Tapfheim stehen am Ortseingang fünf große Bäume an der Straße. Genau die stellen also das "Hindernis" dar. Und weil die Leitplanken laut Straßenbauamt "Sicherheitsüberstände" haben müssen, sind die in Tapfheim mehrere hundert Meter lang. Das Bauamt selbst räumt ein: Unfallträchtig ist die Strecke nicht, aber Vorschrift sei nun mal Vorschrift.

Der Bürgermeister kann das nicht nachvollziehen - die Strecke mit den Bäumen sei kerzengerade und seit 15-20 Jahren hätte es dort keinen Unfall gegeben. Trotzdem: Die Leitplanken in Tapfheim werden wohl bleiben, denn bis 2020 müssen alle Bundesstraßen nach der neuen Regel nachgerüstet sein.