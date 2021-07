Sinngrund: Ehrenamtliche bekämpfen giftiges Wasser-Kreuzkraut

Ehrenamtliche engagieren sich in dieser Woche mit dem Bergwaldprojekt für das Naturschutzgebiet Sinngrund im Naturpark Spessart. Insgesamt 18 Helfer haben sich bereit erklärt mit der Hand oder mit Unkrautstechern das Wasser-Kreuzkraut zu entfernen. Das Vorkommen der giftigen Pflanze soll so reduziert werden, um somit das Vorkommen anderer seltenen Pflanzenarten zu schützen. Unter der Anleitung von Henning Rothe vom Bergwaldprojekt und unter der Regie von Christian Salomon vom Naturpark Spessart werden die Freiwilligen auf zahlreichen Wiesenflächen Wasser-Kreuzkraut entfernen.

Wasser-Kreuzkraut ist hochgiftig im Tierfutter

Die Pflanze hat sich in den letzten fünf Jahren immer weiter ausgebreitet und ist vor allem im Tierfutter hochgiftig. Doch eine Mahd oder Beweidung der Flächen ist wichtig, um die artenreichen Spessartwiesen mit ihren seltenen Schachbrettblumen und Ameisenbläulingen zu erhalten. Deshalb muss das Wasser-Kreuzkraut auf diesen Wiesen entnommen werden.

Helfer engagieren sich ehrenamtlich für das Naturschutzgebiet

Ohne motivierte Ehrenamtliche sei die konsequente und schonende Entfernung des Wasser-Kreuzkrauts auf so großen Flächen undenkbar, so Gebietsbetreuer Christian Salomon vom Naturpark Spessart: "Diese unscheinbar wirkende Handarbeit ist enorm wichtig, weil erst sie das nachhaltige System 'Naturschutz durch Nutzung' am Laufen hält."

Düngung mit Festmist wird getestet

Große Bestände müssen vor der Samenreife gemäht werden. Der Maschinenring Arnstein hilft dabei dem Naturpark. Noch gebe es keine wissenschaftlichen Untersuchungen, wie man das Wasser-Kreuzkraut bekämpfen kann, ohne die Schachblumen zu verlieren. Der Naturpark Spessart darf seit 2020 mit Sondergenehmigung der Naturschutzbehörden auf kleinen Flächen testen, wie sich eine Düngung mit Festmist auf die Bestände von Schachblume und dem giftigem Konkurrent auswirkt.

Ähnliches Problem mit Lupinen in der Rhön

Ein ähnliches Problem gibt es in der Rhön mit der eingewanderten Lupine. Diese Pflanze nimmt anderen, teils geschützten Gewächsen die Luft zum Atmen. Deshalb haben sich auch hier Helfer bereit erklärt die Pflanze zu entfernen. Sie sind mit Sensen durchs hohe Gras gelaufen und haben so die einzelnen Pflanzen mit lilafarbenen, staudenartigen Blüten abgeschnitten.