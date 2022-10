Sinkendes Grundwasser vielerorts in Bayern

Menzel betont mit Blick auf die BR-Datenanalyse: "Wir müssen damit rechnen, dass solche Konstellationen wie in den trockenen Jahren 2015, 2018 und 2019 auch in den nächsten Jahrzehnten wieder auftreten." Diese Extremjahre könnten schon in 40 oder 50 Jahren die Normaljahre sein.

Umweltministerium verweist auf verschiedene Maßnahmen

Unterfranken, Mittelfranken und einige Bereiche südlich der Donau gehören zu den trockensten Regionen in Bayern. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagt im Gespräch mit dem BR: "Der Norden ist mehr herausgefordert als der Süden." Er führt mehrere geplante Projekte an: Unter anderem soll die Errichtung von Wasserspeichern gefördert werden, vor allem aber soll eine Fernleitung Wasser aus dem Süden in den trockenen Norden transportieren. Glauber sagt dazu: "Das ist ein Milliardenprojekt, aber es sichert letztendlich unsere Lebensgrundlage."

Auch eine weitere Maßnahme, die immer wieder von Expertinnen und Experten gefordert wird, befürwortet das Umweltministerium: einen sogenannten Wasser-Cent, also eine Gebühr für entnommenes Grundwasser, zum Beispiel durch private Brunnen. Bisher kostet das in Bayern nämlich nichts, während in 13 Bundesländern diese Gebühr bereits erhoben wird.

Die Opposition mahnt zu mehr Engagement

Christian Hierneis, Landtagsabgeordneter der Grünen in Bayern, spricht sich ebenfalls für den Wasser-Cent aus. In einem Wasserkonzept der Grünen-Fraktion, das dem BR exklusiv vorab vorliegt, fordert die Fraktion jedoch weit mehr. Es brauche unter anderem ein grundlegendes Wassermanagement, das Abwasser, Qualität von Seen, Flüssen und Bächen und das Grundwasser umfasse. Tiefengrundwasser, das noch unterhalb des Oberen Stockwerks liegt, dürfe nur in "extremen Ausnahmefällen" genutzt werden.

Von den Planungen für Versorgungsleitungen aus dem wasserreichen Süden in den trockeneren Norden allerdings hält Hierneis nichts: "Die Ringleitung ist völliger Blödsinn", meint er und sagt: "Was machen wir, wenn dort, wo die Ringleitung beginnt, auch Dürreperioden kommen oder der Wasserpegel des Bodensees sinkt beispielsweise aufgrund verschwindender Gletscher?" Zudem befürchtet Hierneis Verteilungskonflikte und das Risiko von Anschlägen auf eine solch kritische Infrastruktur.

Stresstest für das Klima

Was sinkende Grundwasserstände für die Menschen in Bayern bedeuten, habe man in den letzten Jahren schon erlebt, meint Professorin Menzel und zieht eine Parallele zu den Bankenstresstests nach der Finanzkrise: "Die Extremjahre, das ist unser Blick in die Zukunft. Das ist so ein Stresstest. Das wird unseren Systemen passieren". Sie fasst zusammen: "Man weiß, dass sich das Klima verändern wird und dass sich diese Schwierigkeiten nicht in Luft auflösen werden."