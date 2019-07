Sinkende Pegelstände auf der Donau: Schifffahrt droht Probleme

Schon vergangenes Jahr wirkte sich das Niedrigwasser auf die Schifffahrt auf der Donau aus, die Schifffahrtsbetriebe hatten hohe Umsatzeinbußen (Audio). Jetzt drohen der Schifffahrt auf der Donau in Niederbayern wegen des ausbleibenden Regens und fallender Pegelstände erneut Einschränkungen.

Fallende Pegel auf der Donau

Voraussichtlich Ende der Woche können wohl vor allem Hotelschiffe teilweise nicht mehr zwischen Straubing und Vilshofen fahren, weil der Wasserstand zu niedrig sein werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts des Bundes am Mittwoch in Regensburg. Güterschiffe dürfen dann nur noch einen Teil ihrer Ladung transportieren oder gar nicht mehr fahren. Am Mittwochmorgen hatte die Fahrrinne der Donau bei Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) eine Tiefe von 1,83 Metern. «Tendenz fallend», sagte der Behördensprecher.