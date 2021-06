Sinkende Inzidenzen: Präsenzunterricht in Unterfranken möglich

Wenn am Montag der Unterricht nach den Pfingstferien beginnt, können viele Schüler in Unterfranken wohl wieder jeden Tag in die Schule gehen. Denn die Inzidenzwerte sind in den vergangenen Wochen so stark gesunken, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Schulen entscheiden über Präsenz- oder Wechselunterricht

Noch keinen normalen Regelunterricht gibt es in Unterfranken aktuell nur in vier Regionen: In Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie in der Stadt Aschaffenburg und dem Landkreis Kitzingen. Präsenz-Unterricht findet hier nur statt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sonst wird Wechselunterricht durchgeführt. Das beurteilt und entscheidet jede Schule selbständig. Die Kerschensteiner-Grundschule in Schweinfurt etwa hat die Eltern benachrichtigt, dass vorerst weiter im Wechsel unterrichtet wird. Das heißt, die Klassen werden geteilt und im täglichen Wechsel unterrichtet.

Bald auch Regelunterricht im Landkreis Schweinfurt?

Aktuell liegen in Unterfranken nur noch der Landkreis Kitzingen und die Stadt Schweinfurt knapp über dem für normalen Regelunterricht geforderten Inzidenzwert von 50. Bleiben die Zahlen im Landkreis Schweinfurt weiterhin unter 50, könnte dort ab Donnerstag wieder normaler Regelunterricht stattfinden. In der Stadt Aschaffenburg ist das frühestens ab nächsten Montag möglich.