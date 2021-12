Sinkende Inzidenzwerte in Bayern - was bedeutet das?

Etwa 1.080 Menschen liegen derzeit mit einer Covid-19-Infektion auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser. Das sind rund 70 mehr als noch vor einer Woche. Dagegen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert für ganz Bayern weiter gesunken (von 685 auf 589). Vor einer Woche wurden noch täglich etwa 17.000 Neuinfektionen gemeldet, heute liegt laut Robert-Koch-Institut die Zahl bei knapp 12.500. Der Trend, der sich in Bayern abzeichnet, ist sogar noch deutlicher ausgeprägt als in ganz Deutschland: Durch den Anstieg gegen Ende der vergangenen Woche gebremst, fiel die Sieben-Tage-Inzidenz in diesem Zeitraum lediglich von 449 auf 443.

Auch regional teils deutliche Rückgänge

Die Momentaufnahme zeigt, dass derzeit nur noch vier bayerische Landkreise bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 liegen (Rosenheim, Freyung/Grafenau, Mühldorf, Rottal-Inn). In der Höchstphase waren es zwölf Landkreise.

Doch einheitlich ist das Bild nicht: Es gibt auch Gegenden, in denen der Inzidenzwert jeweils angestiegen ist: beispielsweise in der Stadt Ansbach und im Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim. Dort gab es bisher die geringste Quote in Mittelfranken.

Sinkende Inzidenz: Auf der Suche nach Erklärungen

Der oberbayerische Landkreis Miesbach hatte vor einer Woche noch mehr als 700 positive Fälle in seiner Wochenstatistik. Landrat Olaf von Löwis kann sich die Entwicklung mit tagesaktuell einem Inzidenzwert von 569 nicht schlüssig erklären: "Wir richten viele Appelle an die Bevölkerung, die Kontakte zu reduzieren, die Hygieneregeln einzuhalten. Wir machen Impfaufrufe. Und die Stimmung hat sich geändert, weil kritische Berichte über die dramatische Situation in unserem Krankenhaus wahrgenommen werden."

Allein in seinem Landkreis liege die Zahl der Erstimpfungen bei zuletzt 10-30 Prozent aller Impfungen, so von Löwis.

Meldeverzug und Laborkapazitäten können Zahlen beeinflussen

Doch bei der Interpretation der Zahlen ist zu bedenken: Je höher die Inzidenzwerte sind, umso häufiger kommt es vor, dass Angaben mit Verzögerung in die Statistik einfließen. Außerdem könne es sein, warnt der Verein der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), dass derzeit viele positive Fälle übersehen werden.

Zum einen weil die Labore nahezu ausgelastet seien, zum anderen weil bei einer deutschlandweit aktuellen Quote von 21 Prozent positiver PCR-Tests es schwierig sei, einen genauen Überblick zu erhalten. Der Anteil der positiven Tests an der Gesamtzahl aller PCR-Tests steigt also – auch das steht in einem Gegensatz zu den sinkenden Inzidenzwerten.