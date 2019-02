Singspiel am Nockherberg: Katharina Schulze bekommt ein Double

Katharina Schulze muss auf den Nockherberg

An Katharina Schulze komme man nicht vorbei, "spätestens seit dem vergangenen Landtagswahlkampf", sagte Paulaner-Sprecherin Brigit Zacher. Schulze sei eine wichtige Protagonistin: "Schon beim Casting hat Sina Reiß die Grünen-Politikerin auf den Punkt getroffen. Wir freuen uns schon jetzt auf ihren Auftritt."

Sina Reiß ist bekannt aus "Hubert und Staller"

Schauspielerin Reiß ist bekannt durch diverse Film- und Fernsehproduktionen, wie "Hubert und Staller" oder "In aller Freundschaft". Seit 2015 ist sie in der Rolle als Kriminaltechnikerin "Billie Curio" in der erfolgreichen Serie "SOKO München" zu sehen. Auch wirkte sie in dem 2018 veröffentlichten Kinofilm "Der Fall Collini" mit. Ihr Schauspielstudium absolvierte Sina Reiß am Mozarteum in Salzburg.

Singspiel wegen Champions-League einen Tag vorverlegt

Das alljährliche Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg findet in diesem Jahr am 12. März statt. Es wurde auf einen Tag vorverlegt, weil am 13. März der FC Bayern München im Achtelfinale der Fußball-Champions-League gegen Liverpool antritt. Verständlich: Nach dem 0:0 vom Dienstag haben die Münchner noch alle Chancen im Rückspiel den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. Das will kaum einer verpassen, ebenso wenig das Singspiel am Nockherberg mit einer neuen wichtigen Protagonistin.