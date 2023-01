Single-Hochburg: Regensburg wieder Spitzenreiter

Wie in den Vorjahren ist Regensburg auch 2022 die Stadt mit dem höchsten Anteil an Singlehaushalten in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Studie des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK hervor.

Jeder Zweite in Regensburg lebt allein

Demnach lebt mit einem Anteil von 52,7 Prozent in jedem zweiten Haushalt in der oberpfälzischen Großstadt nur eine Person. Bundesweit an zweiter Stelle steht Erlangen. Nürnberg belegt dabei Platz 4, gefolgt von Augsburg. Bei den Einpersonenhaushalten stehen nur Städte in den Top 10, bei Mehrpersonenhaushalten mit Kindern sind es Landkreise.

Landkreis Eichstätt weit oben bei Haushalten mit Kindern

Auch bei Letzterem sind acht bayerische Regionen unter den Top 10. Der Spitzenreiter ist zunächst der Landkreis Cloppenburg, aber auf den Rängen zwei und drei folgen die Landkreise Eichstätt und Straubing-Bogen. In den beiden bayerischen Landkreisen liegt der Anteil der Mehrpersonenhaushalte mit Kindern bei rund 40 Prozent.