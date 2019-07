"Singende Kindergärten": Förderung oder Schleichwerbung?

Singen macht Spaß, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und hilft, Grenzen zu überwinden – auch sprachliche. Um das zu fördern, hat die Drogeriemarktkette dm vor zehn Jahren ein kostenloses musikalisches Fortbildungsprogramm für Erzieher ins Leben gerufen: die "Singenden Kindergärten".

Deutschlandweit haben bislang über 3.000 Kindergärten daran teilgenommen, in Bayern waren es 486 – einer davon ist der Kindergarten der Diakonie Hasenbergl im Norden von München. Im Zentrum des Projekts steht eine kostenlose Musikfortbildung für jeweils zwei Erzieher einer Einrichtung. Kinderpfleger Adriano Granda hat dran teilgenommen und schätzt die Fortbildung. "Das Besondere ist, dass man singend durch den Alltag geht, dass man kaum noch seine Stimme erheben muss. Es ist einfach eine andere Art mit den Kindern umzugehen, eine melodische."

Besuche in dm-Verkaufsräumen stößt bei Eltern auf Kritik

Neben der kostenlosen Fortbildung für die Erzieher, sieht das Projekt auch eine Patenschaft des Kindergartens mit einem örtlichen dm-Markt vor. Nach Absprache können die Kindergartengruppen auch die Verkaufsräume besuchen. Die Gruppen der Diakonie Hasenbergl haben bislang keinen solchen Markt-Besuch gemacht, aber ein Frühstückspaket mit dm-Produkten in den Kindergarten geliefert bekommen, bestätigt die Sprecherin der Diakonie dem Bayerischen Rundfunk. Außerdem haben die Kinder Singbücher mit dm-Logo bekommen. "Darüber hinaus gab es keine weitere Zusammenarbeit, keine Marktbesuche", so die Sprecherin.

Ein anderer Münchner Kindergarten der Inneren Mission, der ebenfalls an dem dm-Musikprojekt teilnimmt, hat allerdings einen dm-Markt besucht - sehr zum Unmut einiger Eltern. "Prinzipiell", sagt eine Mutter, finde sie die Aktion "Singender Kindergarten" zwar gut. Was sie allerdings nicht verstehen könne: "Warum man als Kindergarten innerhalb dieser Aktion ein vermeintlich gesundes Frühstück bei dm bucht, sich einladen lässt, dann mit den Kindergartenkindern dorthin geht und diese in meinen Augen viel zu früh an den Konsum heranführt."

Drogeriemarktbesuche als Kundenakquise?

Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, warum der Kindergarten der Inneren Mission München die Verkaufsräume besucht habe, heißt es aus der Fachabteilung Kindertagesbetreuung: "Das Betreten von Verkaufsräumen mit Kindern gehört zum Kita-Alltag, es bildet die reale Lebenswelt der Kinder ab." Solche Alltagshandlungen seien im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan vorgesehen. Zugleich sei dem Träger bewusst, dass dm versuche, Kunden zu gewinnen und ein Markenbewusstsein zu wecken.

Drogeriemarktbesuche als Kundenakquise? Das hält der Wirtschafts- und Werbepsychologe Florian Becker für zu hoch gegriffen. "Aber es geht darum, einfach mal Kontakt zu haben, ein positives Bild zu haben, präsent zu sein, immer wieder daran zu erinnern und möglichst frühzeitig zu zeigen: Wir sind ein Ort für die Familie und auch für Kinder."

Ist das der Grund, warum dm mit seinem Musik-Programm ausgerechnet Kindergärten anspricht? Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, beteuert, dass dies keinesfalls von dm beabsichtigt sei. "Unser Anliegen ist, dass mit den Kindern musikalisch Positives passiert. Und es ist nicht unser Anliegen die kleinen Kinder, die noch weit weg sind, dass sie Konsumenten sind oder eigene Entscheidungen treffen können, da in irgendeiner Art zu beeinflussen." Vielmehr gehe es dm als Wirtschaftsunternehmen mit seinem Musikprogramm darum, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

