Singen verboten: Wie eine Jodel-Lehrerin durch die Krise kommt

Jodeln kann Hedwig Roth zurzeit nur alleine. Kurse oder Konzerte fallen wegen Corona alle aus. Auf ihre große Leidenschaft muss sie auf unbestimmte Zeit verzichten. Für die zweifache Mutter aus Rettenberg im Oberallgäu ein eigenartiges Gefühl: "Es ist tatsächlich das verboten, was den Leuten so gut tut", sagt die Jodlerin.

Auftritte und Seminare fallen wegen Corona aus

In ihrem Probenraum in Gerats bei Rettenberg ist es ruhig geworden. Einzelkurse im geschlossenen Raum, Seminare, bei denen vor allem das Musizieren in der Gruppe im Mittelpunkt steht, oder Auftritte vor Publikum: All das geht im Moment nicht. Für Hedwig ist das eine blöde Situation.

Trotzdem: Sie nimmt es gelassen. "Ich bin zuversichtlich, dass das alles wiederkommt", sagt die 43-Jährige. Sie könne die Situation deshalb auch akzeptieren. "Aber man muss immer so ein bisschen gucken, dass man nicht in einen Abwärtsstrudel gerät."

Mit eigener CD einen Traum erfüllt

Um zu verhindern, dass sie in ein Loch fällt, hat Hedwig die Zeit genutzt und sich einen lang gehegten Traum erfüllt: Im Tonstudio bei einem Freund in der Nachbarschaft hat sie ihre eigene CD eingesungen. So kann sie ihre Leidenschaft ein Stück weit ausleben und mit dem Verkauf kommt wenigstens ein bisschen Geld in die Kasse.

Jodlerin ist finanziell abgesichert

Finanziell ist Hedwigs Familie über ihren Mann abgesichert. "Uns geht es da besser als vielen anderen in der Corona-Zeit", sagt die zweifache Mutter. Trotzdem sehnt sie sich natürlich danach, ihren Job wieder zu machen und mit und vor anderen Menschen jodeln zu können. "Ich freue mich natürlich auch, wenn ich wieder das machen kann, was ich eigentlich gern machen mag.“ Wie lange die 43-Jährige auf ihren Beruf verzichten muss, ist noch unklar. So lange schreibt sie jetzt an neuen Liedern und jodelt gezwungenermaßen alleine.