Singen statt kicken: Weihnachtsliedersingen im Sachs-Stadion

Weihnachtssingen im Schweinfurter Sachs-Stadion. Etwa 1.500 Menschen sind gestern Abend auf der Tribüne zusammengekommen, um gemeinsam Lieder wie „Alle Jahre wieder“ oder „Feliz Navidad“ zu singen. Zwei Jahre lang konnte wegen der Corona-Pandemie im Sachs-Stadion kein Weihnachtsliedersingen stattfinden. Unter dem Motto „Süßer die Schnüdel nie singen…“ haben mehrere Kirchen am Sonntag wieder eingeladen. "Schnüdel" werden nicht nur die Fußballer, sondern auch die Einwohner von Schweinfurt genannt.

Viele ehrenamtliche Helfer am Start

Helfer vom THW und die Jugendmannschaften des FC05 Schweinfurt versorgten die Sänger mit Getränken und Essen. Für eine Spende von zwei Euro konnten die Teilnehmer ein kleines Liederbuch und eine Kerze erwerben. Gesungen wurden insgesamt 18 Weihnachtsklassiker, begleitet vom Evangelischen Posaunenchor. Oberbürgermeister Sebastian Remelé hatte als Schirmherr der Veranstaltung das städtische Stadion kostenlos zur Verfügung gestellt.

Idee stammt von Fans des FC Union Berlin

Die Idee zum Weihnachtssingen hatte Ullrich Göbel, selbst Fußballfan und Seelsorger in der Citypastoral Schweinfurt. Ihn begeisterten Fans des FC Union Berlin die heimlich über die Zäune kletterten, um im Stadion an der alten Försterei Weihnachtslieder im Stadion zu singen. Inzwischen ist daraus eine offizielle Veranstaltung mit über 30.000 Sängern und Sängerinnen geworden. Göbel war 2015 dabei und hat das gemeinsame Singen ein Jahr später in Schweinfurt organisiert. Schon bei der Premiere im Jahr 2016 kamen 2.000 Menschen.

Bundesweit werden inzwischen in mindestens 15 Stadion Weihnachtslieder gesungen. Zum Beispiel in Nürnberg, Köln, Saarbrücken oder Aachen. Die Menschen, die sich auf den Tribünen versammeln, sind nicht nur Fußball-Fans, sondern viele Menschen, die Gemeinschaft suchen und gerne gemeinsam singen.