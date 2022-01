Singen für Affen & Co – ein tierisches Experiment

Es ist ein kalter Morgen, Nieselregen, kaum Werte über dem Gefrierpunkt im Nürnberger Tiergarten. Die ersten Besucherinnen und Besucher kommen gerade an, darunter Sarah Bröter. Schwere Stiefel, schwarzer Mantel, grüne Strähnchen im dunklen Haar, der rote Lippenstift sticht hervor. Sarah Bröter ist bereit für ihren Auftritt. Der wird ein ganz besonderer und das Publikum weiß noch gar nichts von seinem Glück, denn die Sopranistin singt für die Tiere.

Puccini für Giraffen

Sarah Bröter muss sich nicht lange aufwärmen, die Stimme ist da, auf den Punkt. Profi eben. Normalerweise singt sie unter anderem bei den Salzburger Festspielen. Dieses Mal tritt sie vor den Tieren im Nürnberger Tiergarten auf. Los geht’s bei den Giraffen. Die beschäftigen sich gerade vor allem mit ihren Futterkörben hoch oben in der Luft. Sarah Bröter präsentiert den anmutigen Vierbeiern Puccinis "Quando m´en vo". Tatsächlich scheint das Interesse der Giraffen geweckt zu sein. Vorsichtig, aber bestimmten Schrittes nähern sie sich der Sopranistin, die auf der anderen Seite des Zaunes inbrünstig singt.

"Ich hatte das Gefühl, wir hatten wirklich Blickkontakt, die Giraffen und ich. Ich glaube, es hat ihnen wirklich gefallen." Sarah Bröter, Sopranistin

Stehen Erdmännchen auf Mozart?

Gleich nebenan haben die Erdmännchen und Fuchsmangusten bereits etwas gewittert, was anders ist als sonst. Auf die pelzigen Ohren gibt es Mozart. Die Neugierde scheint zunächst größer als die Angst, jedenfalls rennen zwei Fuchsmangusten direkt zur Sopranistin an die Glasscheibe, halten kurz Inne, ziehen sich dann wieder auf ihr Plätzchen unter der Wärmelampe zurück.

Auch die Paviane zeigen Reaktionen, verlassen ihr warmes Plätzchen oben an den Steinplatten und laufen zumindest möglichst nah und demonstrativ an der Sopranistin vorbei. Die trällert die "Lustige Forelle" und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, als sich die Paviane am Ende des Liedes, ohne zu klatschen, durch die kleine Luke ins Affenhaus zurückziehen.

Abwechslung ist gut für die Tiere

Die Reaktionen der Tiere – alles nur Einbildung oder Zufall? "Unwahrscheinlich", sagt der Tiergarten-Biologe und Verhaltensforscher Lorenzo von Fersen. Die Tiere seien oft sensibler als wir denken. "Fest steht", so der Forscher: Für die Vierbeiner sei es definitiv eine Abwechslung. So seien ihre Reaktionen zu deuten. Ob es ihnen gefalle oder nicht: Eine Abwechslung sei immer gut. Er finde, der Gesang vor den Gehegen sei ein guter Ansatz. Um mehr darüber zu sagen, bräuchte es natürlich intensivere Studien. Dass Tiere auf Musik reagierten, gar Rhythmik spüren und nachahmen könnten, sei aber unbestritten.

Besser Tiere als gar kein Publikum

Die Idee für die ungewöhnlichen Auftritte kam Sarah Bröter vergangenes Jahr, kein leichtes für sie als Sängerin. Auftritte vor Publikum waren nur vereinzelt möglich. Die Nürnbergerin hatte zwar regelmäßig als Straßenmusikerin in der Altstadt gesungen, die meisten größeren Buchungen allerdings entfielen. Warum also nicht einmal vor Tieren singen, dachte sich die Fränkin, das könne doch durchaus ein kreativer Austausch sein. Schnell war der Kontakt zum Nürnberger Tiergarten aufgenommen. Der zeigte sich offen für das musikalische Experiment.

Freude bei Besuchern über Kurzkonzerte

Auch bei den Tiergartenbesuchern war rasch musikalisches Interesse geweckt. Der Auftritt sei gar keine dumme Idee, findet eine Stammbesucherin. Immerhin sei schon bewiesen, dass Kühe zum Teil mehr Milch geben, wenn sie Musik zu hören bekämen. Ihr Begleiter stimmt zu und freut sich über ein kostenloses Kurzkonzert im Tiergarten. Eine weitere Besucherin könnte sich gar ein längeres Konzert zum Beispiel im "Blauen Salon" oder in der Delfin-Lagune vorstellen, sobald so etwas wieder möglich sei.