"Sing for Hope" - Kunstaktion für ukrainische Flüchtlingskinder

Streetart-Künstler holt Aktion nach Fürth

Momoshi hatte die Idee „Sing for Hope“ auch nach Fürth zu holen. Die gemeinnützige Organisation stammt aus New York und wurde als Reaktion auf den 11. September 2001 gegründet. Ziel ist es, den Menschen durch die Kunst etwas zurückzugeben, sagt Momoshi. Markenzeichen sind Pianos aller Art, die oft von bekannten Künstlern bemalt werden und dann auf öffentlichen Plätzen stehen und bespielt werden. In New York gebe es 100 bemalte Klaviere, die auch von einer kleinen „Armee“ beschützt werden, wenn es regnet, erklärt der Fürther Streetart-Künstler. Nach wenigen Wochen wurden die Klaviere dann verschenkt zum Beispiel an Krankenhäuser, Waisenhäuser und Schulen. Unterstützt wird „Sing for Hope“ von namenhaften Künstlern wie dem Grammy- und Oscargewinner Jon Batiste. Die Organisation sei außerdem Kulturpartner des Weltgipfels der Friedensnobelpreisträger.

Fürths Oberbürgermeister schaut vorbei

Auch Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) lies es sich nicht entgehen, das Kunstwerk, das die Kinder aus der Ukraine inzwischen aus dem Klavier gemacht hatten, zu bestaunen. Das sei wirklich toll, so der Oberbürgermeister, der auch ein paar Stofftiere für die Kids dabei hatte. Per Live-Schalte via Skype wurde auch Opernsängerin Camille Zamora, einer der Gründerinnen von „Sing for Hope“, dazu geholt. Auch sie bewunderte, was die Mädchen und Jungen hier in wenigen Stunden geschaffen hatten. „PEACE“ war auf dem Klavier am Ende zwischen all den bunten Zeichnungen der Kinder zu lesen, das Motto des Tages. Momoshi will nun in naher Zukunft ein Bild mit New Yorker und fränkischen Künstlern malen lassen, das dann versteigert werden soll. Der Erlös soll für die Kinder aus der Ukraine eingesetzt werden.

Das bemalte Klavier wird jetzt erstmal im Hostel in Fürth stehen bleiben - zum Abschluss gabs noch ein Konzert von Sängerin „Onida Sounds“ aus Nürnberg - für die Kinder ein Tag, an den sie sich sicher noch lange erinnern werden.