Sind E-Lastenräder eine nützliche Alternative?

Wenn Daniel Heininger mit seinem E-Lastenfahrrad um die Kurve fährt, ist nur ein leises Surren zu hören. Der Handwerker ist auf dem Weg zu einer Kundin. In der Box seines Lastenfahrrads hat er alles eingepackt, was er für die Wartung der Heizung benötigt: ein paar Werkzeuge und einen Schlauch. Daniel Heininger, der für die Firma Willert Haustechnik in Fürth arbeitet, ist von dem Gefährt begeistert. Man finde einen Parkplatz und gerade in der Stadt kommt man schneller voran als mit dem Auto, sagt er. Auch von den Kunden erhalte er für das E-Lastenfahrrad Lob.

Stadt Fürth bezuschusst Kauf von Lastenfahrrädern

Vor vier Jahren hat die Firma in Fürth das E-Lastenfahrrad angeschafft, für rund 5.000 Euro. Damals gab es noch keine Förderung durch die Stadt Fürth. Inzwischen ist das anders: Bis zu 1.000 Euro werden durch die Stadt bezuschusst. In diesem Jahr sind die Fördergelder allerdings schon erschöpft. Christian Zwingel, Inhaber der Firma Willert Haustechnik, ist ebenfalls von dem E-Lastenfahrrad überzeugt. Es eigne sich für die Arbeit hervorragend, erklärt Zwingel. Ein Waschbecken könne damit problemlos transportiert werden oder auch Material auf Baustellen nachgeliefert werden. Natürlich gebe es auch Grenzen: Eine ganze Badewanne oder ein kompletter Abriss eines Bads könne damit nicht transportiert werden.

Durch E-Lastenrrad schneller beim Kunden

Einige seiner Kollegen haben sich bereits beim ihm erkundigt, welche Kosten auf einen zukommen, wenn man sich so ein E-Lastenfahrrad anschaffe. Große Unterhaltskosten habe er nicht, sagt Zwingel. Klar sei aber, dass irgendwann der Elektromotor oder die Akkus kaputt gehen können. Im Großen und Ganzen überwiege das Positive, denn selbst ein Lehrling ohne Führerschein könne so ein E- Lastenfahrrad nutzen. In der Stadt sei man damit außerdem meistens schneller beim Kunden.

Lastenräder "Gut fürs Image"

Auch bei der Handwerkskammer Mittelfranken sieht man die E-Lastenfahrräder positiv. Es spreche sich bei den Betrieben gerade im Bereich von Innenstädten herum, dass diese Fahrzeuge einen Vorteil haben, gerade bei der Parkplatzsuche. Außerdem sind E-Lastenfahrräder auch gut für das Image von Handwerksbetrieben, da sie bei vielen als nachhaltig und umweltfreundlich gelten, so Elmar Forster, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Mittelfranken. Wie viele Handwerksbetriebe sich in Zukunft ein E-Lastenfahrrad anschaffen würden, hänge auch davon ab, ob es eine Förderung dafür gibt und wie hoch diese ausfällt, glaubt Forster.

Kooperation mit der Hochschule in Nürnberg

Bei einem Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Nürnberg zum Thema "E- Lastenfahrräder" ist die Handwerkskammer Mittelfranken mit beteiligt. Interessierte Betriebe können sich im Rahmen dieses Projekts für mehrere Wochen kostenlos ein E-Lastenfahrrad ausleihen um zu testen, ob so ein Gefährt unter Umständen auch etwas für den alltäglichen Betrieb ist. Ähnlich wie bei Automobilen können die Handwerksbetriebe verschiedene Modelle testen. Mehrere Handwerker hätten sich daraufhin schon ein E- Lastenfahrrad gekauft und seien davon begeistert, so Elmar Forster.

Kunden sprechen Handwerker oft auf Lastenrad an

Bei der Haustechnik Willert in Fürth denkt man bereits darüber nach, sich ein weiteres anzuschaffen, erzählt Inhaber Christian Zwingel. Es gebe aber auch Nachteile: Gerade im Winter wenn Schnee liege, sei es schwierig vorwärtszukommen. Insgesamt überwiege aber das positive Feedback, auch von den Kunden. Man werde oft angesprochen weil man statt mit dem Auto mit dem Fahrrad fahre.