Sind die Ladenöffnungszeiten am Sonntag zu streng?

Viele Bayern, die auch am Sonntag gerne frische Semmel zum Frühstück haben, dürfte es freuen: Die Sonntagssemmel hat in erster Instanz gewonnen.

Laut Ladenschlussgesetz des Bundes - das in Bayern gilt, weil der Freistaat hier kein eigenes Landesgesetz hat - dürfen Bäckereien am Sonntag eigentlich höchstens drei Stunden lang Semmeln und Brezen verkaufen. Doch um die eingeschränkten Verkaufszeiten zu erweitern, haben sich viele Bäckereien etwas einfallen lassen - und sich in "Bäckereicafés" verwandelt. Sie bieten beispielsweise Frühstück an kleinen Tischen an und fallen damit unter das Gaststättengesetz, das die Öffnungszeiten wesentlich großzügiger handhabt. Damit dürfen sie "zubereitete Speisen" auch länger verkaufen.

Die Streitfrage um die trockene Semmel

Wie das Oberlandesgericht jetzt entschieden hat, trifft das auch auf unbelegte Semmeln, Brezen und trockenes Brot zu. Denn bei diesen Backwaren handle es sich um "verzehrfertige Nahrungsmittel, deren Rohstoffe durch den Backvorgang zum Genuss verändert worden" seien.

Was gilt in anderen Bundesländern?

Auch in Baden-Württemberg, Bremen und Niedersachsen ist der Verkauf von Backwaren an Sonn- und Feiertagen bislang nur für drei Stunden erlaubt. In anderen Bundesländern darf fünf Stunden lang verkauft werden, die Berliner dürfen sonntags sogar neun Stunden lang ihre Schrippen anbieten.

Braucht Bayern eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten?

Generell sind die Regelungen zum Ladenschluss in Deutschland Sache der Bundesländer. Während jedoch fast alle Länder die Öffnungszeiten vor zehn Jahren freigegeben haben, hält der Freistaat weiterhin am Ladenschlussgesetz von 2003 fest. Montags bis samstags dürfen Geschäfte von sechs bis 20 Uhr öffnen, an Sonn- und Feiertagen bleiben alle Läden geschlossen - mit einigen Ausnahmen wie der Regelung für Bäckereien. Ähnlich rigoros ist die Gesetzgebung nur im Saarland.