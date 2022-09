Simulierter Zimmerbrand: Aktionswoche bei der Feuerwehr Bayreuth

Anhaltende Trockenheit hat in den vergangenen Monaten einmal mehr die Wichtigkeit von Feuerwehren unterstrichen, auch in Oberfranken war die Feuerwehr zeitweise im Dauereinsatz. Um auf die Arbeit der Einsatzkräfte hinzuweisen, startet am Samstag mit zahlreichen Veranstaltungen auch in Bayreuth die bayernweite Feuerwehraktionswoche. Wie die Feuerwehr mitteilt, stehen zahlreiche Einsatzübungen, Ausbildungs- und Informationsveranstaltungen auf dem Programm.

Feuerwehr-Übung in Bayreuth mit Personensuche

Ziel sei es, möglichst viele Menschen für die Feuerwehr zu gewinnen und auf das Ehrenamt aufmerksam zu machen. So findet am Samstag um 11 Uhr in der Kanalstraße 9 eine Übung statt, bei der ein Zimmerbrand simuliert und nach einer vermissten Person gesucht wird. Um 14 Uhr wird ein Löscheinsatz im Sportheim des ASV Laineck nachgestellt.

Weiter geht es am Montag mit einem simulierten Turnhallenbrand an der Grundschule St. Johannis, bevor am Dienstag, Donnerstag und Freitag unter anderem Übungen in der Grundschule Lerchenbühl und der Kindertagesstätte Zwergenhügel stattfinden. Am 24. September findet schließlich von 17 bis 23 Uhr eine "Lange Nacht der Feuerwehr" in der Feuerwache statt, bevor das Gebäude tags darauf von 10 bis 17 Uhr bei einem "Tag der offenen Tür" besichtigt werden kann.