Simssee bei Rosenheim soll sauberer werden

Landwirte leiten Schutzmaßnahmen ein

Eines ist klar: Gülle für die Felder ist nötig, auch an den Hängen rund um den Simssee. Doch es gibt Möglichkeiten, das Ausschwemmen der Böden zumindest zu verringern. So haben Bauern rund um den See einige sehr steile Ackerflächen zu Grünland umgewandelt, um das Erdreich zu halten. Viele Landwirte setzen auch auf sogenannte Untersaaten im Mais.

"Das heißt, dass während des Maiswachstums zwischen den Reihen gleichzeitig Gras oder eine Zwischenfrucht angebaut wird, was das Abschwemmen von Erdreich verhindert", erklärt Landwirt Dominikus Summerer aus Riedering. Wenn dann der Mais weggehäckselt ist, bleibe sofort eine grüne Decke zurück und nicht ein Acker, der vor allem bei Starkregen anfällig fürs das Wegschwemmen des Erdreichs sei, so Summerer.

Mit Gülle landen auch Nährstoffe im Wasser

Die Gülle wird auch öfter und in kleineren Gaben ausgebracht, dabei achten die Landwirte darauf, dies nicht gerade vor angesagtem Starkregen zu machen. Eine weitere Maßnahme ist die sogenannte Winterbegrünung. Die Äcker liegen im Winter nicht brach, stattdessen wird dort Gras oder eine Zwischenfrucht angebaut. Das bringt doppelt Erfolg: Die Nährstoffe bleiben auf dem Acker und werden nicht in den See geschwemmt.

Aktionsgruppe: Landwirte nicht als Sündenböcke abstempeln

In den letzten 20 Jahren hat sich der Phosphat-Eintrag in den Simssee auf fast die Hälfte verringert, früher gingen etwa 6,5 Tonnen in den See, heute sind es nur noch 3,5 Tonnen. Immer noch recht viel, meint Gerhard Vilmar aus Pietzing. Er hat die "Aktionsgruppe Sauberer Simssee" initiiert, in der sich unter anderem Simssee-Anwohner für ihren See engagieren. Man wolle sich mit "charmanter Penetranz" für eine bessere Wasserqualität des Simssees einsetzen, dabei die Landwirte aber keinesfalls als Sündenböcke abstempeln.

Das Ziel: Sauberes Wasser und Nährstoffe in den Böden

"Im Grund genommen haben wir die gleichen Ziele. Auch wir möchten, dass die Nährstoffe dort bleiben, wo sie ausgebracht worden sind. Den Landwirten geht ja viel an Nährstoffkraft verloren, wenn Gülle bei Starkregen wieder ausgeschwemmt wird“", sagt Vilmar. Mit Informationsveranstaltungen und anderen Aktionen will die Gruppe das Thema "sauberer Simssee" im Bewusstsein der Bevölkerung und der politischen Entscheidungsträger halten, um Veränderungen zu bewirken, so Vilmar.

Projekt "Wasserqualität" - ein Dauerbrenner

Alle Beteiligten sind sich darüber im Klaren, dass eine sehr gute Wasserqualität des Simssees nicht von heute auf morgen erreicht werden kann. Ein so empfindliches Ökosystem wie ein See ändert sich nicht innerhalb kurzer Zeit nach dem jahrzehntelangen Phosphat-Eintrag. Aber der See ist auf einem guten Weg, wie Hadumar Roch vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim mit einem griffigen Vergleich beschreibt: "Der See war früher eher ein Nachhilfeschüler. Er wurde inzwischen durch die Maßnahmen, vor allem die Ringkanalisation ein befriedigender, halbguter Schüler. Was er natürlich noch nicht erreicht hat, ist der gute Zustand im Sinn der EU-Wasserrahmenrichtlinie".