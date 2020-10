Simsalabim: Bayreuther Start-Up hat Zauberformel für Architekten

BIM steht für Building Information Modeling. Übersetzen kann man diesen sperrigen Begriff in etwa mit Bauwerks-Datenmodellierung. Es geht darum, allen an einem Bau beteiligten Personen und Berufsgruppen eine digitale Plattform zu bieten, auf der sie sich austauschen und das Objekt am Computer durchplanen können. Bisher gibt es für diese Methode allerdings zu wenig Schulungsangebote. Genau hier setzt das Start-Up Simsalabim an.

Studierende der Uni Bayreuth gründen Start-Up

Die vier Betriebswirtschafts-Studierenden der Uni Bayreuth, Martin, Timo, Sebastian und Eva sind im Jahr 2019 im Rahmen einer Art studentischen Praktikums (Ideation Week) bei der Rehau AG auf diese Methode gestoßen. Als sie erkannten, dass in der Branche noch viel zu wenig über die verschiedenen BIM-Möglichkeiten bekannt ist, war die Idee für ein Start-Up geboren. Und es fand Gefallen bei den Experten der Uni Bayreuth: Ihr Konzept für Simsalabim belegte bei einem Wettbewerb (Entrepreneurial Thinking and Business Design) den 1. Platz.

Simsalabim sorgt für digitale Zukunft beim Bauen

"Unsere Kunden können sich online im Bereich digitales Bauen fortbilden", beschreibt die 24-jährige Eva Ritz den Kerngedanken des Start-Ups Simsalabim. "Das gibt es bisher so noch nicht und wir werden diese Lücke füllen." Die Gründer wollen den am Bau beteiligten Berufsgruppen helfen, das für sie richtige Programm zu finden und sie darin fit machen. "Wir haben die Zauberformel für digitales Bauen", sagt Eva Ritz mit einem Lächeln über das Wortspiel im Namen.