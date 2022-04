Simbachs Bürgermeister beunruhigt über Schmierereien

Rund zwei Wochen nachdem das Haus von Bernhard Großwieser, dem zweite Bürgermeister von Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn, beschmiert wurde, ist dieser immer noch aufgebracht und beunruhigt. Die Fahndung nach dem Täter war bislang erfolglos.

Bürgermeister beunruhigt: "Habe ein flaues Gefühl"

Für Großwieser stehen die Z-Symbole und der Schriftzug "Hier wohnt ein Volksverräter" stellvertretend für rechtsextremistische Drohungen. "Ich äußere mich seit Jahren klar gegen Rechtsradikalismus und bin auf Facebook dahingehend sehr aktiv", sagte Großwieser dem BR über ein mögliches Motiv. "Die Schmierereien haben es darauf abgesehen. Ich bin wohl zum Ziel von durchgeknallten Typen geworden." Großwieser spricht von einer "noch nie dagewesenen Qualität". Seit er die Schmierereien am 9. April entdeckte, habe er "ein flaues Gefühl" und frage sich: "Wie weit geht jemand?" Obwohl er in der Tatnacht zuhause gewesen sei, obwohl sein Haus an einer Hauptstraße liege und die Beleuchtung der Bushaltestelle relativ hell sei, sei der Täter so dreist gewesen und habe wohl längere Zeit mit einer Sprühdose hantiert. Nun lasse er die Beleuchtung rund um sein Haus in der Nacht an.

Bereits zuvor Drohungen erhalten

Großwieser hofft auch auf Solidarität, die "einen gewissen Schutz darstellt" und postete den Vorfall in sozialen Medien. Bereits vor wenigen Monaten sei er schon mal bedroht worden: In einschlägigen Chat-Gruppen habe man ihm indirekt mit dem Tod gedroht. Er hatte zuvor, zusammen mit dem Simbacher Stadtrat, alle Bürger aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. 2015 sei er einer der Hauptredner auf einer AfD-Gegendemo mit dem Titel "Simbach ist bunt" gewesen und habe sich dort in Sachen "Flüchtlingswelle" positioniert. Auch das führt Großwieser als mögliches Tatmotiv an.

Polizei hat noch keine Spur: Ermittlungen dauern an

Die Schmierereien an Haus, Fenster und Garage sind mittlerweile zum Teil weggeputzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 3.000 Euro, die wahrscheinlich Großwiesers Versicherung übernimmt. Dennoch bleibt das ungute Gefühl, "dass jemand direkt an meinem Haus war", so der Politiker. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und kann auch noch keine Entwarnung geben. Laut einem Sprecher gibt es derzeit weder Hinweise noch Spuren, die auf den oder die Täter hindeuten. Die Ermittlungen dauern an.