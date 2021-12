Silvesterwunsch: Was es mit dem "guten Beschluss" auf sich hat

Der erste Anruf bei Monika Fritz-Scheuplein beginnt mit einem herzlichen Lachen. Sie hat den "Sprachatlas von Unterfranken" mitgeschrieben. Zahlreiche Redewendungen und mainfränkische Besonderheiten hat sie am Unterfränkischen Dialektinstitut (UDI) untersucht. Der "gute Beschluss", der irgendwie ungewöhnliche Silvesterwunsch, war bislang allerdings nicht Teil ihrer Forschung. "Aber stimmt, ich glaube, das sagt man wirklich nur hier", sagt Monika Fritz-Scheuplein.

"Guter Rutsch" in Mainfranken genauso geläufig

Einmal jährlich ist "der gute Beschluss" in Unterfranken zu hören: als Silvesterwunsch, in den Tagen vor Beginn des neuen Jahres. Auch der "gute Rutsch" ist als Ausspruch in Unterfranken gebräuchlich. Wahrscheinlich wird er sogar deutlich häufiger verwendet. Doch irgendwas muss es mit dieser mainfranken-typischen Redewendung doch auf sich haben. Monika Fritz-Scheuplein beginnt nachzuforschen.

Redewendung fehlt im "Atlas Deutscher Alltagssprache"

Tatsächlich sind die deutschen Silvesterwünsche auch für den "Atlas Deutscher Alltagssprache" untersucht worden. Monika Fritz-Scheuplein zeigt auf eine Deutschland-Karte, auf der blaue Punkte eingezeichnet sind. Demnach ist in ganz Deutschland der "gute Rutsch" gebräuchlich. Der "gute Beschluss" aber fehlt. "Das kam mir ein bisschen komisch vor", sagt Fritz-Scheuplein. Denn auch in ihrer Familie wird oft vom "guten Beschluss" gesprochen. Auch eine studentische Mitarbeiterin verwendet den "Beschluss" – sie kommt aus dem Tauber-Grund. In Osthessen, in der Gegend um Fulda, sei die Redewendung ebenfalls bekannt.

"Guter Beschluss" nur selten aufgelistet

Über die Betreuer der Datenbank erfährt Fritz-Scheuplein: Tatsächlich gab es bei der Befragung für den "Atlas Deutscher Alltagssprache" einzelne Personen, die davon sprachen, dass sie "einen guten Beschluss" wünschen. Allerdings reichten die Nennungen nicht aus, dass sie in die Karte Eingang gefunden hätte. Dafür muss ein Schwellenwert von 30 Prozent überschritten werden. Und anders als der "gute Rutsch" war der "gute Beschluss" nicht als Auswahlmöglichkeit vorgegeben. Er musste also händisch in ein Kommentarfeld eingegeben werden. Die wenigen Nennungen, die es gab, stammten alle aus Unterfranken.

Möglicher pastoraler Hintergrund für Redensart

Auch in der Bayerischen Dialektdatenbank taucht der "gute Beschluss" nur mit einzelnen Nennungen auf. Der Ursprung der Redewendung bleibt unklar. Monika Fritz-Scheuplein tippt auf einen pastoralen Ursprung. Passend zu den Jahresschlussgottesdiensten oder Jahresschlussandachten. Das sei aber eine Vermutung.