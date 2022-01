Silvesternacht: Rund 600 Einsätze für Münchner Polizei

Auch in diesem Jahr wurde in Oberbayern Corona-bedingt weniger geböllert als sonst. Die Polizei hatte dennoch einiges zu tun. In München waren die Beamten zwischen 19 Uhr abends und 5 Uhr Früh nach vorläufigem Stand etwa 600 mal im Einsatz. Der Grund waren 120 Ruhestörungen, 50 Körperverletzungsdelikte, etwa 40 Einsätze im Zusammenhang mit Pyrotechnik sowie 13 Fälle, bei denen es um mögliche Verstöße gegen die Infektionsschutzregelungen ging. Dies teilte ein Sprecher der Münchner Polizei in den frühen Morgenstunden dem BR mit.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Abbrennen von Raketen und Böllern in der Umweltzone des Mittleren Rings in München weiterhin gilt, noch bis Mitternacht.

Verstöße gegen das Waffengesetz

Gleich zwei Einsätze meldet die Münchner Polizei wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. In der Löwengrube bemerkten zivile Polizeibeamte einen 22-Jährigen, der mit einer Faustfeuerwaffe mehrfach in die Luft schoss. Es war laut Polizei nicht erkennbar, ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusswaffe handelt. Der 22-Jährige musste mehrfach aufgefordert werden, die Waffe abzulegen. Die Beamten zogen dabei ihre Dienstwaffen. Nachdem der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte, stellte sich heraus, dass er mit einer Schreckschusspistole geschossen hatte. Bei einer Durchsuchung konnte die Polizei dann mehrere hundert Schuss Munition sowie einen Joint und etwas Marihuana sicherstellen. Der 22-Jährige mit Wohnsitz in München wurde wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Auch im Münchner Westend kam es in der Silvesternacht zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Zwei Männer schossen dort mehrfach mit einer Faustfeuerwaffe aus dem Fenster einer Wohnung in einem oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Landsberger Straße. Der 32-Jährige und der 45-Jährige waren alkoholisiert, sie wurden ebenfalls angezeigt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei beschlagnahmte die Schreckschusswaffe samt Munition.

Abgerissener Finger durch Böller

In Großmehring im Landkreis Eichstätt kam es zu einem schweren Unfall. Beim Abschießen eines Böllers hat sich ein 24-Jähriger einen Finger abgerissen und weitere Finger schwer verletzt. Sonst sei die Nacht für die Polizei im nördlichen Oberbayern "eher ruhig" verlaufen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf BR-Anfrage. Die Böllerverbote auf öffentlichen Plätzen seien ausnahmslos eingehalten worden. "Dort, wo Böllern verboten war, hat auch wirklich kein einziger geböllert", so die Sprecherin. Auch die Corona-Regeln wurden nahezu überall eingehalten. In ganz wenigen Fällen haben die Polizistinnen und Polizisten darauf hinweisen müssen, Abstände einzuhalten.

Rakete entflammt Wiese

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mussten die Beamten etwas öfter ausrücken als in der Silvesternacht im Jahr zuvor: Sie wurden zu insgesamt 273 Einsätzen gerufen, 2020 waren es 219 Einsätze gewesen. Auch hier hielten sich laut Polizei die allermeisten Menschen an die derzeit geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam es zu mehreren Einsätzen: Eine Rakete setzte eine Wiese in unwegsamem Gelände in Oberau in Brand. Feuerwehr und Bergwacht löschten gemeinsam die etwa 200 Quadratmeter.

Betrunkener wirft Böller auf Passanten

In Großweil zündete ein 29-Jähriger mehrfach nicht zugelassene Feuerwerkskörper und warf diese, wohl absichtlich, in die Nähe von Passanten und auch auf Fahrzeuge. Als ein Mann den 29-Jährigen aufforderte, dies zu unterlassen, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der 29-Jährige, konnte aber eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp zwei Promille. Er wurde angezeigt.

Zeugenaufruf nach Brand einer Fernwärmeleitung

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall in Berchtesgaden: Dort brannte am Nachmittag des 31. Dezembers die Wärmeisolierung einer oberirdisch liegenden Leitung der Fernwärme, was einen Schaden von rund 10.000 Euro verursachte. Zwei jugendliche Zeugen hatten laut Polizei das Feuer vom Balkon des Kurhauses aus entdeckt und noch versucht, mit Wasser aus dem Kurparkbrunnen zu löschen. Eine Selbstentzündung kann laut Polizei ausgeschlossen werden, und in der Nähe der Brandstelle waren leere Verpackungen von Feuerwerkskörpern gefunden worden – aus diesem Grund bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Handy setzt automatisch Notrufe ab

Einen kuriosen Einsatz meldet die Polizei in Prien am Chiemsee im Landkreis Rosenheim: Etwa 25 mal setzte das Mobiltelefon eines Mannes aus Prien am Neujahrsmorgen ab 3.00 Uhr einen Notruf ab. Erreichbar war der Mann bei Rückrufen nicht. Eine Streifenwagenbesatzung stellte dann fest, dass es ihm gut ging. Das Handy des Mannes war am Nachmittag zuvor ins Wasser gefallen und hatte Stunden später aufgrund der dadurch eingetretenen Fehlfunktion selbständig wiederholt Notrufe abgesetzt.