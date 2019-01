Silvesternacht in Mittelfranken: 470 Einsätze der Polizei

Zwischen dem Silvesterabend (19.00 Uhr) und dem Neujahrsmorgen (7.00 Uhr) dokumentierte die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei insgesamt 471 Einsätze. Die Schwerpunkte waren gemeldete Ruhestörungen (49), Körperverletzungen (48) und Sachbeschädigungen (20).

Auf der Nürnberger Kaiserburg feierten rund 5.000 Gäste weitgehend störungsfrei. Das lag auch an den Taschenkontrollen, die die Polizei durchführte: Glasflaschen und Böller waren hier verboten.

Sexueller Übergriff in der Nacht

Gegen 2:45 Uhr nachts kam es am Willy-Brandt-Platz zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Ein zunächst unbekannter Täter berührte die Geschädigte unsittlich und beleidigte sie. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen kurz darauf einen 23-jährigen Tatverdächtigen fest.

Außerdem beschäftigten mehrere Brände Polizei und Feuerwehr. Gegen 00:15 Uhr teilten Zeugen einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Brehmstraße mit. Mehrere Personen mussten durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr evakuiert werden. Sechs Personen, darunter auch Kinder wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ein Säugling kam zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Balkon-Brand bei Seniorenwohnungen

Möglicherweise Schlimmeres verhinderte der couragierte Einsatz eines 34-Jährigen im Stadtteil Langwasser. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Mann zufällig gegen 2:40 Uhr einen Balkonbrand in einer Seniorenwohnanlage im Zuckmayerweg fest. Der Zeuge handelte schnell, verständigte die Feuerwehr und informierte weitere Bewohner des Anwesens. Anschließend klingelte er so lange an der zugehörigen Wohnungstür im dritten Stock, bis die Bewohnerin schließlich öffnete. Der 34-Jährige brachte die Frau in Sicherheit und führte erste Löschmaßnahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch. Die Rentnerin hatte in ihrer Wohnung geschlafen und den Brand nicht bemerkt. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren.

Außerdem registrierte die Polizei in Mittelfranken noch 30 Verkehrsunfälle, bei denen vier Personen leicht verletzt wurden.