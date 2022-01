Silvesternacht in der Oberpfalz aus Polizeisicht "überschaubar"

Die Silvesternacht ist in der Oberpfalz ruhig gewesen. Das teilte die Polizeieinsatzzentrale der Oberpfalz mit. Im Vorfeld hatten die Beamten bereits verstärkte Präsenz angekündigt.

Vereinzelt Verstöße gegen Corona-Regeln

Ein Sprecher der Einsatzzentrale in Regensburg sprach von einem "relativ überschaubaren Einsatzgeschehen" in der Oberpfalz. Nur vereinzelt seien Verstöße gegen geltende Corona-Regeln oder gegen das Böllerverbot gemeldet worden.

Mehrfamilienhaus muss wegen Feuer evakuiert werden

In einem Mehrfamilienhaus in Neutraubling im Landkreis Regensburg kam es zu einem Zimmerbrand in einem dreistöckigen Gebäude. Knapp 20 Bewohner mussten das Haus kurzzeitig verlassen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Eine Brandstiftung schließen die Ermittler nach derzeitigem Kenntnisstand aus. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Polizei und kommunaler Ordnungsdienst im Einsatz

Bereits im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, in der Silvesternacht verstärkt im Einsatz zu sein, auch um die geltenden Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren. Gemäß der aktuellen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung galt auf vielen Plätzen ein Ansammlungsverbot. Maximal zehn Menschen durften etwa auf Plätzen der Regensburger Altstadt zusammenkommen. Neben der Polizei waren Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes im Einsatz, auch um das geltende Böllerverbot zu kontrollieren.