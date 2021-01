Silvesternacht: Brand in Münchberg und Partys in Lichtenfels

Bei einem Brand in Münchberg im Landkreis Hof ist Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer in der Nacht zum Neujahrstag in einer Holzlege ausgebrochen. Die Flammen griffen auf eine Garage über und beschädigten die Fassade eines Hauses. Die Brandursache ist unklar. Personen kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden.

Silvesterrakete setzt Dachstuhl in Brand

In Forchheim setzte eine gezündete Silvesterrakete in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages den Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes in Brand. Es entstand 25.000 Euro Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Das Gebäude war unbewohnt. Auch in Weismain im Landkreis Lichtenfels hatte eine gezündete Silvesterrakete einen Dachstuhlbrand verursacht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Polizei löst Partys in Lichtenfels und Altenkunstadt auf

Im Landkreis Lichtenfels verstießen 16 Personen gegen die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen. In der Stadt Lichtenfels musste die Polizei eine Party auflösen, an der acht Personen aus mehreren Haushalten teilgenommen hatten. In Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels beendeten die Beamten eine Silvesterfeier mit Teilnehmern aus drei verschiedenen Haushalten.

Autofahrer in Neustadt bei Coburg alkoholisiert am Steuer

In Neustadt bei Coburg traf die Polizei in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages einen 65 Jahre alten Autofahrer aus Thüringen an. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen die Straßenverkehrsordnung. Er war mit 1,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Mit einer Anzeige muss auch ein 38 Jahre alter Autofahrer rechnen. Er war nach Mitternacht mit 1,88 Promille Alkohol im Blut in Neustadt bei Coburg von der Polizei angetroffen worden. Im Landkreis Bamberg waren sieben Personen ohne triftigen Grund nach 21.00 Uhr unterwegs.

Schüsse aus Pistole erschrecken Seniorin

In Feilitzsch im Landkreis Hof schoss ein 24 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft. Weil er keinen Waffenschein besaß, erwartet ihn nun eine Anzeige. Die Polizei war von einer Anwohnerin alarmiert worden. Durch die Schüsse erschrak die 70-Jährige so sehr, dass sie vom Rettungsdienst betreut werden musste.