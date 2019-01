Silvesterbilanz in Unterfranken: Brand, Einbruch und Ruhestörung

Wie in Oberfranken und Schwaben blieb auch die Silvesternacht in Unterfranken weitgehend ruhig. 317 Einsätze und insgesamt 22 Körperverletzungsdelikte verzeichnet das Polizeipräsidium Unterfranken in dem Zeitraum. In der Würzburger Innenstadt kehrten wieder Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde den Feuerwerksmüll zusammen.

Kaminbrand in Neuhüttener Fachwerkhaus

In einem Neuhüttener Fachwerkhaus hatte der Eigentümer gegen 2.00 Uhr früh ein qualmendes Ofenrohr entdeckt. Beim Öffnen der Ofentür kam es dann zu einer Verpuffung und es loderten Flammen aus dem Kamin. Brandursache dürften stark verrostete Rohrteile und Ruß gewesen sein. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch offen.

Wohnungseinbruch in Großostheim

Bereits im Laufe des Silvesternachmittags sind Unbekannte in eine Wohnung in der Lessingstraße in Großostheim im Landkreis Aschaffenburg eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Vermeintlicher Brand führt zu Großeinsatz

Am frühen Silvesterabend wurde durch einen aufmerksamen Bürger aus Dettingen Feuerschein aus dem Bereich eines Firmengebäudes in Karlstein im Landkreis Aschaffenburg gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr Karlstein mit insgesamt fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften konnte sich dann schnell wieder entspannen: Der Firmeninhaber hatte für eine Party mit seinen Mitarbeitern ein großes Lagerfeuer angeschürt, ohne es zuvor der Gemeinde anzumelden.

Lautstarke Feier in Kahl am Main

Am Neujahrsmorgen gegen 05:00 Uhr feierte eine Gruppe Jugendlicher immer noch lautstark im Bereich des Wasserturms von Alzenau im Landkreis Aschaffenburg. Mehrere Anwohner beschwerten sich. Da der 20-jährige Veranstalter der Party sich der Polizeistreife gegenüber wenig einsichtig zeigte, nahmen die Beamten letztlich die Batterie der Musikanlage mit. Da war die Party dann beendet.

Papiertonne brennt in Untermerzbach

Ebenfalls am Neujahrsmorgen brannte eine Papiertonne vor einem Mehrfamilienhaus in Untermerzbach im Landkreis Haßberge. Wahrscheinlich hatte jemand noch glimmende Feuerwerksreste darin entsorgt. Anwohner entdeckten das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Ausbreiten verhindern.

Zu einem Garagenbrand mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro kam es dann noch in Wülfershausen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Hier hatte ein Hausbesitzer ebenfalls zu früh abgebranntes Feuerwerk zusammengekehrt und in Müllsäcken in seine Garage gestellt.