Silvesterbilanz in Schwaben: Zwei Großbrände, ein verletzter Bub

In den Einsatzzentralen in Kempten und Augsburg sprachen die Beamten mit Blick auf das Einsatzgeschehen von der Silvesternacht als einer Nacht, vergleichbar mit einer lauen, aber anstrengenden Sommernacht am Wochenende: Immer was zu tun, aber oft nur kleinere Auseinandersetzungen.

Bub bekommt Böller in den Mund

Ein Feuerwerksunfall wird die Polizei Augsburg dennoch länger beschäftigen: Ein Neunjähriger bekam um kurz nach Mitternacht einen Böller in den Mund, er hatte mit der Familie auf der Straße vor dem Wohnhaus gefeiert. Die Rettungskräfte brachten den Buben umgehend in die Kinderklinik. Das Kind hatte aber wohl noch Glück im Unglück, die Verletzungen sollen nicht allzu schwerwiegend sein, der Neunjährige soll bereits heute wieder entlassen werden, so die Polizei. Nun muss ermittelt werden, von wem der verhängnisvolle Böller stammte. Bislang geht man davon aus, dass es sich um einen Querschläger, also einen Unfall handelt.

Brände in Langerringen und Dickenreishausen

Die Feuerwehren mussten zweimal zu großen Bränden ausrücken. In Langerringen im Landkreis Augsburg brannte die Maschinenhalle eines Pferdehofs nieder, der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Tiere und Menschen wurden nicht verletzt. Ob das Feuer durch einen Böller ausgelöst wurde, muss noch geklärt werden. Auch in Dickenreishausen bei Memmingen brannte eine Garage komplett nieder, der Schaden hier: etwa 150.000 Euro. Hier geht die Polizei von einem verirrten Feuerwerkskörper als Brandursache aus. Verletzt wurde auch hier niemand.