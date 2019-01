Silvesterbilanz der Polizei: einige Verletzte in Oberfranken

Auf Anfrage des BR zog die Polizei Bayreuth am frühen Neujahrsmorgen Bilanz:

"Das waren schon ordentlich viele Einsätze. Aber neben Sachbeschädigung, Ruhestörung und Körperverletzung war nichts Größeres dabei." Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei in Bayreuth

In Haid im Landkreis Bamberg wurde ein 23-jähriger Mann am Bein und an der Hand verletzt, weil ihn der Böller eines 26-Jährigen getroffen hatte. Der Böller entzündete weitere Feuerwerkskörper in der Hosentasche des 23-Jährigen und diese explodierten.

Explodierende Silvesterrakete verletzt Frau im Gesicht

In der Silvesternacht wurde auch eine 36-jährige Frau in Breitengüßbach durch Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Kurz nach Mitternacht explodierte die Rakete in der Lichtenfelser Straße direkt neben der Frau. Sie erlitt ein Knalltrauma. Die Rakete wurde laut Polizei von einer Gruppe von Menschen in der Nachbarschaft abgeschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Schlägerei in Neustadt bei Coburg

In Neustadt bei Coburg hat eine verirrte Silvesterrakete kurz vor Mitternacht eine handfeste Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Feiernden verursacht. Auf dem Alexandrinerplatz gerieten vor allem zwei Männer im Alter von 40 und 27 Jahren aneinander. Durch Faustschläge wurde vermutlich die Nase des jüngeren Mannes gebrochen. Der ältere Mann verletzte sich an der rechten Hand. Ein 26-Jähriger, der die beiden trennen wollte, bekam ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht ab. Die Polizei will nun herausfinden, wie es genau zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Deshalb gestalteten sich die Befragungen schwierig. Die Männer müssen sich voraussichtlich wegen Körperverletzung verantworten.

Ruhestörungen und ein Verletzter in Kulmbach

In Kulmbach zieht die Polizei ein "weitgehend zufriedenstellendes Resümee über die Silvesternacht". Zwar mussten die Beamten mehrfach einschreiten, größere Auseinandersetzungen und Verletzungen seien aber ausgeblieben, heißt es im Polizeibericht. Bereits am Silvester-Nachmittag wurde die Polizei öfters gerufen, weil sich Bürger durch zu frühes Böllern gestört fühlten. In allen Fällen, in denen die Verursacher gefunden wurden, zeigten sich diese nach einer Belehrung einsichtig. Kurz nach Mitternacht mussten Polizei und Rettungsdienst ausrücken, weil ein junger Mann regungslos auf der Terrasse einer Privatwohnung lag. Wie sich herausstellte, war er bei einem handfesten Streit zu Boden gegangen. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige wegen Schreckschusswaffen

Aus der Oberen Stadt in Kulmbach gingen bei der Polizei mehrere Beschwerden wegen illegalen Feuerwerkskörpern ein. Die Polizisten konnten zwar keine solchen Böller finden. Aber fünf Männer hatten Schreckschusswaffen dabei, mit denen sie ihr Feuerwerk verschossen. Die entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis hatten sie nicht. Deshalb müssen sie mit Anzeigen rechnen.

Führerschein weg: Unfälle mit Alkohol am Steuer

Im Raum Kulmbach hat es außerdem zweimal bei Verkehrsunfällen gekracht. Bei einem Auffahrunfall an der B85 wurde eine junge Kulmbacherin als Beifahrerin leicht verletzt. Die Unfallverursacherin war laut Polizei betrunken. Auch eine 33-jährige Autofahrerin hatte Alkohol getrunken, als sie mit ihrem Kia gegen einen Carport stieß. Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Frau ist ihren Führerschein los. Allerdings zieht die Kulmbacher Polizei auch bei den Kontrollen von Autofahrern eine positive Bilanz: "Zahlreiche weitere Verkehrskontrollen zeigten, dass die Mehrheit der Fahrzeugführer verantwortungsbewusst und nüchtern in den Neujahrsmorgen startete", so die Polizei.

Teurer "Fahrdienst" der Polizei

Ein junger Mann war betrunken zu Fuß unterwegs und an der Melkendorfer Straße gestrandet. Mit zweieinhalb Promille konnte er sich kaum auf den Beinen halten und wurde von der Polizei mitgenommen. "Die behördlichen 'Fahrdienste' dürften allerdings im Vergleich zu einem regulären Taxi deutlich kostspieliger ausfallen", so die Polizei.

Illegale Böller in Selb

In Selb im Landkreis Wunsiedel fand die Polizei bei Verkehrskontrollen bei Reisenden aus Tschechien mehrere verbotene Feuerwerkskörper. Die Böller wurden laut Polizei sichergestellt. Die beiden 31- und 30-jährigen Männer müssen sich wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Drogen am Steuer im Landkreis Coburg

In Rödental im Landkreis Coburg hielt die Polizei in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres einen 24-jährigen Mann auf, der in der Silvesternacht einen Joint geraucht hatte und trotzdem ins Auto gestiegen war. Den Mann erwarten ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Gefeiert wurde unter anderem auf dem Maxplatz in Bamberg, auf dem Stadtparkett in Bayreuth, auf dem Coburger Marktplatz und in der Hofer Innenstadt.