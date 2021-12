Ladenöffnungszeiten an Silvester

Wer noch auf den letzten Drücker Lebensmittel für den Jahreswechsel braucht, hat dafür in der Regel bis 20 Uhr Zeit. Doch manch ein Geschäft schließt früher, obwohl die Läden in Bayern eigentlich ganz normal öffnen dürften. Was gilt es zu beachten?

Silvester ist eigentlich normaler Werktag

In Bayern sind die Öffnungszeiten an Silvester etwas unübersichtlich. Während in einigen anderen Bundesländern wie Bremen, Hessen und Thüringen die Geschäfte am letzten Tag des Jahres um 14 Uhr schließen müssen, gibt es im Freistaat keine Vorschriften.

Es gilt also die normale Ladenschlusszeit. Die Geschäfte im Freistaat dürften damit bis 20 Uhr aufhaben. In Baden-Württemberg könnten die Händler theoretisch sogar bis Mitternacht ihre Ware verkaufen.

An Silvester schließen dennoch bis 14 Uhr die meisten Läden

Die meisten Läden in ganz Deutschland machen allerdings erfahrungsgemäß freiwillig schon früher zu – oft zwischen 12 und 14 Uhr. Denn am Nachmittag würden nur noch wenige Kunden kommen, sagt Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Da seien die Leute bereits damit beschäftigt, die Silvesterfeier vorzubereiten.

Um zu erfahren, wann nun ein Geschäft tatsächlich schließt, bleibt dem Verbraucher nichts anderes übrig, als sich bei dem Laden – etwa auf der Internetseite oder im Schaufenster – zu erkundigen.

Heiligabend: Ladenschluss offiziell um 14 Uhr

Für den 24. Dezember ist die Regelung relativ klar. Laut Ladenschlussgesetz müssen die Geschäfte um 14 Uhr schließen. Die meisten Läden haben bis dahin auch geöffnet, aber eben nicht alle.

Während die Händler in größeren bayerischen Städten, sowie Supermärkte und Discounter die mögliche Öffnungszeit meist voll ausnutzen, machen insbesondere kleinere Geschäfte in ländlichen Gebieten auch früher zu, beispielsweise um 13 Uhr oder schon um 12 Uhr, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern.

Länger einkaufen am Bahnhof und an Tankstellen

Es gibt jedoch auch Ausnahmen: Supermärkte und Läden, die sich in der unmittelbaren Nähe von Bahnhöfen, Fähren- oder Flughäfen befinden, können an Heiligabend bis 17 Uhr offen haben, Apotheken und Tankstellen bis Mitternacht.