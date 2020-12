Silvester in Bayern: Ohne Freunde, Feuerwerk und Sekt?

Kurz vor Mitternacht mit einer Flasche Sekt nach draußen - und vor dem Haus mit den Nachbarn auf das neue Jahr anstoßen? Wachsgießen mit guten Freunden? Mit anderen Familien Silvesterraketen zünden? Wegen der neuen Corona-Beschränkungen wird so mancher in Bayern an Silvester auf lieb gewonnene Traditionen verzichten müssen - denn gerade der Jahreswechsel bereitet der Staatsregierung laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) große Sorgen. Einiges ist aber noch unklar.

Gesundheitsministerium: Glas Sekt nur daheim

Seit Mittwoch und bis 5. Januar gilt in Bayern ein erweitertes Alkohol-Konsumverbot im öffentlichen Raum. Laut Verordnung darf auf den "öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte" und an "sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten", ganztägig kein Alkohol getrunken werden.

Das gilt auch für das Glas Sekt in der Silvesternacht, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf BR24-Anfrage erläutert. "Es sollte dieses Jahr im eigenen Haus oder Garten eingenommen werden", betont der Sprecher.

Alkoholverbot gilt nur für bestimmte Plätze

Wo das Anstoßen auf offener Straße tatsächlich strikt verboten ist, entscheiden aber letztlich die jeweilige Stadt oder der Landkreis. Schaut man beispielsweise, wo im Corona-Hotspot München der Alkoholkonsum untersagt ist, wirkt dieses Verbot schon nicht mehr allzu hart: Es gilt nur innerhalb des Altstadtrings sowie an einzelnen besonders belebten Plätzen wie dem Wedekind-, dem Balde- und dem Gärtnerplatz sowie einem Abschnitt der Isarauen.

Ein Grund für diese eher überschaubaren Fläche dürfte auch sein, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof vor einigen Monaten ein Alkoholverbot für das ganze Stadtgebiet gekippt hatte, da es unverhältnismäßig sei. Ein "weniger belastendes Mittel" sei, das Verbot auf bestimmte Plätze zu beschränken, befanden die Richter damals.

Kein generelles Böllerverbot - aber Ausgangsbeschränkung

Ein Verbot des Verkaufs, Kaufs und Zündens von Silvesterraketen und Böllern, wie es zwischenzeitlich in einigen Bundesländern im Gespräch war, ist für Bayern nicht geplant. Er selbst sei zwar "kein Fan von Böllern", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Ende November, ein generelles Verbot sei aber eine "wenig sinnvolle Maßnahme". Wenn jemand "in seinem Garten oder an seinem einsamen Hof" eine Rakete in den Himmel schicke, habe das keine pandemische Wirkung, argumentierte Söder. Abgesehen davon haben vor allem größere Städte schon in den vergangenen Jahren das Abbrennen von Feuerwerk auf bestimmten öffentlichen Plätzen aus Sicherheitsgründen verboten. Das dürfte auch dieses Jahr geschehen.

Dazu kommt: Wegen anhaltend hoher Corona-Zahlen hat die bayerische Staatsregierung mittlerweile eine allgemeine Ausgangsbeschränkung eingeführt. Die Wohnung darf seit Mittwoch nur noch aus "triftigem Grund" verlassen werden. Die Liste dieser Gründe ist zwar recht lang - mit Blick auf Silvester aber bleiben Fragezeichen. Erlaubt sind unter anderem zwar der Besuch eines anderen Hausstands sowie "Sport und Bewegung an der frischen Luft" - sich länger an einem Platz aufzuhalten, um Silvesterraketen in den Himmel steigen zu lassen, dürfte davon aber nicht gedeckt sein. Wenn jemand aber während des silvesternächtlichen Spaziergangs Knallfrösche oder Chinakracher zündet - gilt das dann als Bewegung an der frischen Luft?

Keine größeren Silvesterpartys in Bayern

Unstrittig ist: Silvesterpartys soll es an diesem Jahreswechsel nicht geben - gefeiert werden darf nur in kleinem Kreis. "Ein Treffen von mehr als zwei Haushalten mit insgesamt fünf Personen (plus dazugehörige Kinder unter 14 Jahren) ist auch an Silvester nicht zulässig", betont der Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Die ursprünglich für den Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar geplante Lockerung der Personen-Obergrenze soll in Bayern nur für die Weihnachtstage (23. bis 26. Dezember) gelten.

Ausgangssperre in Corona-Hotspots

Vor besonderen Schwierigkeiten könnten an Silvester Menschen stehen, die in einem bayerischen Corona-Hotspot wohnen. Denn ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 gelten in der jeweiligen Stadt oder dem Landkreis nächtliche Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist dann nur in Ausnahmefällen erlaubt - unter anderem wegen medizinischer Notfälle, der beruflichen Tätigkeit oder der Versorgung von Tieren. An den Weihnachtstagen zählt auch ein spätabendlicher Gottesdienstbesuch zu den Ausnahmegründen.

Für Silvester sind bisher keine Ausnahmen vorgesehen. Damit ist ein gemeinsamer Silvester-Abend mit einem Freund oder einer Freundin aus einem anderen Haushalt in solchen Corona-Hotspots im Grunde verboten - weil der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung eben nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. Für Alleinlebende hieße das: Sie müssen nach derzeitigem Stand allein ins neue Jahr starten.