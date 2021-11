Silvester: Stadt Bayreuth verbietet Feuerwerk in der Innenstadt

Der Haupt- und Finanzausschuss des Bayreuther Stadtrats hat am Donnerstag einstimmig für ein Feuerwerksverbot an Silvester 2021 gestimmt. Bereits in den vergangenen beiden Jahren galt die Maßnahme in Bayreuth an Silvester.

Feuerwerk und Böller in Bayreuther Innenstadt verboten

Die Verbotszone erstreckt sich über Teile der historischen Innenstadt mitsamt Opernhaus, der Friedrichstraße und dem historischen Gassenviertel. Vom 31. Dezember ab 00.00 Uhr bis zum 1. Januar um 24.00 Uhr ist dabei das Abfeuern von Raketen, Knallkörpern, Kleinfeuerwerk und Batterien in diesem Gebiet verboten.

Silvester ohne Feuerwerk: zum Schutz von Personen und Gebäuden

Ein Sicherheitsdienst soll die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Die Gründe für das Verbot liegen im Bereich des Brand- und Gebäudeschutzes sowie im Schutz von Personen. Auch Feinstaub und Müll soll dadurch vermieden werden.

In den beiden Vorjahren habe man in Bayreuth gute Erfahrungen mit der Maßnahme gemacht. Aus Sicht der Polizei sei die letzte Silvesternacht ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Aufgrund der Corona-Pandemie war dabei die Ausgangssperre in Kraft.