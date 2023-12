Silvester feiern: Das sind die Tipps der Jugendfeuerwehr

Spätestens in der Nacht von Silvester auf Neujahr ist es so weit und die Böller und Raketen werden wieder ausgepackt. Silvester ist eine Nacht, die oft auch in Chaos endet und zum Beispiel Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf Trab hält. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr aus Sulzbach-Rosenberg, weiß, wie man es richtig macht.

Richtiger Umgang mit Raketen und Böllern

Wird das Raclette zu heiß oder geht das Bleigießen schief, dann ist Vorsicht geboten. Und wie zündet man eigentlich Böller richtig an? Die Kinder erklären mit einem kleinen Augenzwinkern, wie nicht die ganze Bude in Brand gerät oder man mit einem Finger weniger aus der Feier kommt.

Denn Böllern an Silvester gehört für sie einfach dazu. Es kommt eben nur auf den richtigen Umgang mit Raketen und Böllern an. Damit das geliebte Feuerwerk in der Nacht gutgeht, geben die Profis Tipps, so dass nichts Schlimmes passiert.

Was ist falsch und wie geht es richtig?

Das schlechteste Anzünden für sie wäre: "Einen Böller oder einen Raketenschuss in die Hand zu nehmen und ihn dann anzuzünden. Das ist gar nicht gut, weil man tut sich da selbst verletzen. Ich würde es lieber anders machen", so die zehnjährige Miriam.

Aber: Wie geht es denn anders? Der 17-jährige Philipp erklärt es: "Eigentlich stelle ich ihn am Boden hin, dann zünde ich ihn an, gehe so schnell wie möglich weg und gucke halt, dass sich in dem Radius, in dem der Böller sich bewegt, keiner befindet, damit er dann nicht verletzt werden kann. Genauso ist es mit Raketen und Batterien."

Flaschen in einem Kasten stellen, damit nichts umkippt

Und was muss sonst noch bei Raketen beachtet werden? Hier bestehe die Gefahr, dass eine Flasche umkippt, in der man die Rakete angezündet hat und diese dann statt gen Nachthimmel auf Häuser oder Personen schießen kann. Der Tipp hier: Bierkasten nehmen, dort die Flasche reinstellen, dann kann die auf gar keinen Fall umfallen. Niemals sollte man Raketen in der Hand anzünden und auch immer auf Abstand bleiben, selbst wenn die Rakete nicht abhebt.

Natur und Tiere schützen: Müll nach dem Feuerwerk aufräumen

Maximilian Uhl von der Jugendfeuerwehr Sulzbach-Rosenberg appelliert an alle dieses Wochenende: "Ich weiß, dass es Spaß macht, irgendeinen Scheiß zu machen. Machts das aber ja nicht." Und: "Räumt bitte Euren Müll auf, weil viele Tiere denken das ist Essen und dann sind sie vergiftet oder so." Und ein weiterer Appell:

"Irgendwelche Sachen, wo die Zündschnur nur halb abgebrannt sind: Zündet das bitte nicht mehr an, das kann jederzeit noch hochgehen." Maximilian Uhl, Jugendfeuerwehr Sulzbach-Rosenberg

Mit diesen Tipps kann am Silvesterwochenende ja gar nichts mehr schiefgehen.