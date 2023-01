345 Einsätze in der Silvesternacht für unterfränkische Polizei

Nach zwei wegen der Corona-Pandemie besonders ruhig verlaufenen Jahreswechseln gab es in dieser Silvesternacht keine besonderen Auflagen mehr - trotzdem spricht das Polizeipräsidium Unterfranken von einer vergleichsweise friedlichen Nacht. Die Polizei berichtet von Bränden, Ruhestörungen und Streitigkeiten. Insgesamt sei es aber zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen. Die Silvesternacht 2022 liege in der Gesamtzahl der Einsätze etwas über dem Niveau von 2020, dem letzten Jahreswechsel vor den Corona-Beschränkungen, bei dem es 314 Einsätze gab.

Pyrotechnische Kugelbombe ließ (Kirchen)-Scheiben splittern

Der vermutlich unsachgemäße Umgang mit professioneller Pyrotechnik führte am Würzburger Peterplatz zu mehreren beschädigten Fenstern eines Wohnhauses und einer benachbarten Kirche. Die derzeitigen Ermittlungen deuten auf die Verwendung einer Kugelbombe hin. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden an den Wohnhäusern und einer Kirche auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Im Gauköningshofener Ortsteil Acholshausen (Lkr. Würzburg) sind ein Carport und ein Auto nieder- bzw. ausgebrannt. In Zell am Main (Lkr. Würzburg) gerieten in der Austraße mehrere Mülltonnen in einem Holzunterstand in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein Wohnhaus sowie zwei vor dem Unterstand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Bislang sind keine Hinweise zur Brandursache bekannt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land beziffert den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

In Greußenheim geriet ein Carport und dortige Hozpaletten und ein Auto in Brand. In einer Mülltonne entsorgte Feuerwerkskörper könnten den Brand ausgelöst haben. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Beim Löschversuch zog sich ein Bewohner leichte Verbrennungen an den Händen zu.