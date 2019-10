Silvester: Kein Feuerwerk in der Bayreuther Innenstadt

Menschen, die beim Silvesterfeuerwerk verletzt oder Gebäude, die durch Raketen beschädigt werden und in Flammen aufgehen – das will der Haupt- und Finanzausschuss des Bayreuther Stadtrats vermeiden. Deshalb hat das Gremium festgelegt, dass es zum Jahreswechsel in der Bayreuther Innenstadt eine Sperrzone geben wird. Die Entscheidung wird damit begründet, dass laut Gesetz in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände verboten ist, sagte eine Sprecherin der Stadt dem Bayerischen Rundfunk.

Sperrzone für Tierschutz nicht zulässig

Die Errichtung einer Sperrzone hatte der Verein für Tierrettung Bayreuth beantragt, um vor allem Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen, aber auch Menschen und historische Gebäude zu schützen. Auch der Tierschutzverein Bayreuth hatte diese Forderung unterstützt. Für die Innenstadt wurde die Sperrzone beschlossen, für Verbotszonen um Tierheime und –parks fehle es aber an einer rechtlichen Grundlage, so die Sprecherin weiter.