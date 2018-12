Silvester in Straubing: Laser statt Böller

Wie schon in den letzten beiden Jahren gilt auch dieses Jahr in der historischen Innenstadt von Straubing ein Feuerwerkverbot zu Silvester. Stattdessen organisiert das Stadtmarketing zum zweiten Mal in Folge eine große Licht- und Lasershow auf dem Theresienplatz zwischen Tiburtiusbrunnen und Stadtturm.

Mehr Verpflegung, mehr Sicherheit

Wie Stadtmarketingsprecher Matthias Reisinger mitteilte, wird nach dem Erfolg im letzten Jahr mit gut 3.000 Besuchern, dieses Jahr aufgestockt. Es wird zwei Essens- und vier Getränkestände geben. Außerdem sollen mehr Polizisten und mehr Personal einer privaten Sicherheitsfirma für den reibungslosen Ablauf zum Jahreswechsel sorgen. Die Betonpoller, die für den Christkindlmarkt aufgebaut worden sind, bleiben für die Silvesterparty stehen.

Neue Lasershow startet um Mitternacht

Die Veranstalter gehen von mindestens so vielen Besuchern wie im Vorjahr aus. Die Warm Up-Party beginnt dieses Jahr um 21 Uhr mit einem DJ. Ab 0:00 Uhr startet eine überarbeitete Licht- und Lasershow, damit sich die Zuschauer vom letzten Jahr auch dieses Jahr nicht langweilen, so der Stadtmarketingsprecher. Mit 20 Minuten dauert die Show dieses Jahr etwas länger.

Bis zu 5.000 Euro Strafe

Ein Böllerverbot gab es in Straubing erstmals 2016, vor allem als Reaktion auf den verheerenden Rathausbrand in der Innenstadt, so der Sprecher der Stadt Straubing, Johannes Burgmayer. Wer dagegen verstößt, riskiert eine Strafe in Höhe von bis zu 5.000 Euro.