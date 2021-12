Silvester in Schwaben: Was erlaubt ist und was nicht

Silvester findet heuer wieder ohne Feuerwerk statt - der Verkauf ist bundesweit untersagt. Und wer noch Restbestände hat, kann die zwar zünden, im eigenen Garten zum Beispiel, aber nicht in vielen Innenstädten. In Schwaben haben das zahlreiche Kommunen untersagt.

Memmingen: Kein Feuerwerk zum Schutz historischer Gebäude

Zum Beispiel Memmingen: Hier gilt das Verbot vor allem, um die historischen Gebäude in der Altstadt zu schützen, in diesem Jahr aber auch wegen der Corona-Pandemie. Ebenso gilt das Versammlungsverbot. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dann kann es teuer werden: Die Stadt weist darauf hin, dass eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden kann.

Ostallgäu: Versammlungsverbote

Auch in Kaufbeuren, in Füssen und im Markt Irsee im Ostallgäu gelten ein Feuerwerks- und Versammlungsverbot. Begründet wird das einerseits mit dem Brandschutz, andererseits mit der aktuellen Infektionsschutzverordnung. Demnach dürfen sich sowieso nicht mehr als zehn Menschen treffen. Die Verordnung gilt bayernweit, egal ob drinnen oder draußen und auch für Treffen mit Freunden im Restaurant. Immerhin: Die Sperrstunde gilt in der Silvesternacht für die Gastronomie nicht.

Augsburg: Feuerwerksverbot in der Innenstadt

Auch die Stadt Augsburg schränkt dieses Jahr den Gebrauch von Pyrotechnik an Silvester ein. Geregelt ist das durch ein Feuerwerksverbot in der Innenstadt, das bereits seit 2017 gilt und zwar für den Bereich von Theodor-Heuss-Platz bis zum Theater, rund um die Freilichtbühne, Karlstraße und Leonhardsberg und für die Altstadt rund um die Lech-Kanäle, einschließlich aller Straßen dazwischen.

Versammlungsverbot zwischen Silvester und Neujahr

Auch Glasflaschen und Dosen sind an Silvester in der Innenstadt verboten. Zudem gilt in Augsburg dieses Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes ein Ansammlungsverbot. Danach sind Treffen von mehr als zehn Personen auf öffentlichen Plätzen und ihrem weiteren Umfeld untersagt. Das Verbot gilt zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr, auf dem Rathausplatz bis zur Steingasse (Nr. 8), dem Königsplatz und den umliegenden Straßen, dem Fuggerplatz und der Philippine-Welser-Straße, dem Eisenberg, dem Elias-Holl-Platz und der Sterngasse, der Maximilianstraße und den umliegenden Seitenstraßen, dem Moritzplatz mit der angrenzenden Bürgermeister-Fischer-Straße, der Wallstraße, dem Bartshof, dem Willy-Brand-Platz vor der City-Galerie sowie dem Helmut-Haller-Platz im Stadtteil Oberhausen.

Allgäu: Kuhglocken statt Böller

Im Allgäu soll als Ersatz fürs Feuerwerk ein ganz besonderer Klangkörper zum Einsatz kommen: Was man sonst im Sommer von den Allgäuer Wiesen bimmeln hört, wird auch heuer wieder in der Silvesternacht ertönen. Zum Jahreswechsel sollen die sogenannten Schellen das ganze Allgäu erklingen lassen. Dazu rufen zahlreiche Menschen im Internet auf - und auch die Tourismus-Gesellschaft hängt sich an die Kampagne.

Der Umwelt zuliebe

Die Allgäu GmbH fordert auf Facebook und Instagram dazu auf, die Aktion "S'Allgäu schealed" zu unterstützen. Dort heißt es, man begrüße das neue Jahr gerne mit Kuhglocken-Geläut, der Umwelt und den Menschen zuliebe. Einige sprechen schon jetzt von einer Tradition.

Auch vergangenes Jahr hatten schon viele Allgäuerinnen und Allgäuer Kuhglocken an Silvester geläutet. Kurz vor dem 31. Dezember wurden noch schnell Schellen im Fachhandel gekauft, da für Feuerwerk ein Verkaufsverbot galt. Und auch heuer ist der Verkauf von Böllern und Raketen wegen der Corona-Pandemie wieder verboten.