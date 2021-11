Silvester in Nürnberg: OB König fordert Böllerverbot

Angesichts der sich verschärfenden Entwicklung der Pandemie und der entsprechenden Auslastung der Krankenhäuser und Intensivstationen fordert Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) ein Böllerverbot für den Jahreswechsel.

Stadt Nürnberg benötigt Rechtsgrundlage für Böllerverbot

Um aber zu Silvester dieses Jahres ein Verbot von Böllern und Raketen erlassen zu können, brauche es eine verlässliche Rechtsgrundlage für die Kommunen, betont König. In einer Pressemitteilung fordert der CSU-Politiker Bund und Länder auf, diese Grundlage für die Kommunen zu schaffen. Schon im vergangenen Jahr wurde intensiv über ein Böllerverbot diskutiert. In Nürnberg und in vielen anderen Städten ist solch ein Verbot schließlich beschlossen worden.

Krankenhäuser am Limit

Denn viele Krankenhäuser, vor allem die Intensivstationen, waren voll belegt. "Diese Situation haben wir in diesem Winter wieder – leider ist die Situation sogar noch schlimmer. Es stehen noch weniger Intensivbetten und Kapazitäten zur Verfügung", erklärt der Nürnberger Oberbürgermeister.