Silvester in Mittelfranken ruhig – Verletzter nach Verpuffung

300 Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst

Im Großraum Nürnberg zählte die Integrierte Leitstelle in der Silvesternacht knapp 300 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst. Rund 270 Mal mussten dabei Sanitäter ausrücken. Hinzu kamen 20 Brandeinsätze. Neben ausgelösten Brandmeldeanlagen und kleineren Feuern im Freien brannten im Nürnberger Stadtgebiet ein Balkon sowie mehrere Müllcontainer.

Ein Schwerverletzter bei Explosion in Ansbach

Bereits vor dem Jahreswechsel ereignete sich in Ansbach eine heftige Explosion, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Der 60-Jährige hatte offenbar Wachs auf dem Herd erwärmt. Beim Ablöschen kam es nach Angaben der Polizei zu einer Verpuffung. Der Mann erlitt Brandverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Durch die Explosion entstand in der Wohnung ein Schaden von rund 50.000 Euro.