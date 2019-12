Silvester in Franken: Hier darf geböllert werden

Generell gilt: In allen fränkischen Städten darf an Silvester geböllert werden. Aber nicht überall innerhalb der Stadt. Wo genau es verboten ist, Feuerwerkskörper in die Luft zu jagen und bunte Raketen in den Himmel zu schießen, ist aber von Ort zu Ort unterschiedlich. Gesetzliche Grundlage ist die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz. In diesem Gesetz ist auch geregelt, dass Feuerwerk nur am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden darf und auch nur von Volljährigen.

Keine Verbote in Fürth

In der Stadt Fürth wird es kein Verbot des Silvesterfeuerwerks geben. Das bestätigte Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) in einem Schreiben an die Deutsche Umwelthilfe, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Diese hatte die Stadt aufgefordert, das Anbrennen von Raketen und Böllern wegen der hohen Feinstaubbelastung zu verbieten.

Keine speziellen Regelungen in Ansbach

In Ansbach gilt, dass das Feuerwerk zünden in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten ist. Darüber hinaus gibt es in Ansbach aber keine Regelungen zum Silvester-Feuerwerk.

Bayreuth und Bamberg wollen Innenstädte schützen

Der Bayreuther Stadtrat hat im Oktober entschieden, dass es heuer eine Sperrzone in der Innenstadt geben wird. Ganz ähnlich ist das auch in der Bamberger Altstadt: Am Domplatz, der Michaelsberg und an der Altenburg gilt ein generelles Abbrennverbot von Feuerwerk. Im Rest der Stadt sind Raketen und Böller in der Nähe von Kirchen verboten.

Keine Böller auf der Veste

Auch in Coburg gelten die üblichen Regeln: Verboten sind Feuerwerke in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Fachwerkhäusern. Großer Abstand ist außerdem wichtig zu Tierhaltungen, Tankstellen, Scheunen, Ställen und allen leicht entzündlichen Stoffen. Generell verboten bleiben übrigens auch an Silvester und Neujahr die "Himmelslaternen", die ihr Brandrisiko unkontrolliert in die Ferne tragen. Ansonsten ist noch das Böllern auf der Veste verboten.

Feuerwerk am Nürnberger Hauptmarkt verboten

In Nürnberg gilt seit einigen Jahren im Bereich der Burg und auf dem Platz vor der Lorenzkirche ein Feuerwerksverbot. Heuer kommt der Hauptmarkt dazu, weil dort das "Silvestival" mit vielen Besuchern stattfindet, die gefährdet werden könnten. Jedoch wird es auch in Nürnberg kein allgemeines Feuerwerksverbot geben. Das ist auch in Erlangen der Fall.