Silvester in Franken: Die Folgen des Böller-Verkaufsverbotes

"Für den Laien sieht das aus, als ob alles in Ordnung wäre, aber die Prüfzeichen sind mit Sicherheit gefälscht", sagt Reinhard Maschewski, stellvertretender Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Selb, während er den jüngsten Aufgriff illegaler Pyrotechnik Stück für Stück auf die Waage legt. Fast täglich haben Bundespolizei und Zoll an der bayerisch-tschechischen Grenze in den vergangenen Wochen kiloweise verbotene Böller aus dem Verkehr gezogen. "Wir nehmen eine deutliche Zunahme im Vergleich zu 2020 wahr", sagt Maschewski. Für Böller ist eigentlich vorrangig der Zoll zuständig, allerdings treten sie genauso häufig bei den Kontrollen der Bundespolizei zutage.

Bundespolizei: Auf Asia-Märkten verkaufte Böller sind Fälschungen

Der überwiegende Teil der beschlagnahmten Feuerwerkskörper stammt von den sogenannten Asia-Märkten direkt hinter der Grenze zu Tschechien. Den Erfahrungen der Bundespolizeiinspektion Selb nach sind sämtliche Böller, die dort verkauft werden, gefälscht. Merkmale wie die verwendete Sprengstoffmenge oder die Zünddauer, die die aufgebrachten Prüfsiegel eigentlich garantieren sollten, seien dementsprechend völlig unvorhersehbar, das Verletzungsrisiko erheblich. "Wir kriegen das auch häufig aus dem Medizinbereich zurück gespiegelt – wenn ein solcher Feuerwerkskörper in der Hand explodiert, führt das zu schwersten Verletzungen bis hin zu abgetrennten Gliedmaßen", sagt Reinhard Maschewski. Als Laie hat man dabei kaum eine Chance, tatsächlich "geprüft" von "gefälscht" zu unterscheiden. Deswegen rät die Bundespolizei grundsätzlich dringend davon ab, Pyrotechnik auf Asia-Märkten zu kaufen.

Angespannte Situation für Pyrotechnik-Händler

In Schlüsselfeld bei Bamberg blickt Heiko Röder derweil fast schon resigniert auf eine ganze Reihe Hochregallager, vollgepackt mit Kartons. Seine Feuerwerkskörper wären alle sicher und geprüft, verkaufen darf er sie aber nicht – schon das zweite Jahr in Folge. 500 Tonnen warten verpackt und auslieferungsfertig in seinen Lagern. Durch das Verbot warten sie dabei allerdings lediglich darauf, von Röders momentan 30 Mitarbeitern wieder ausgepackt und eingelagert zu werden. Auf etwa fünf Millionen Euro beziffert er den Umsatz, der ihm entgeht – wie die meisten Feuerwerkshändler macht er normalerweise 90 Prozent und mehr seines Umsatzes an jenen wenigen Tagen des Jahres, an denen Pyrotechnik frei verkauft werden darf.

Pyrotechniker halten staatliche Hilfen für nicht ausreichend

"Sehr beklemmend" sei die Situation, sagt Heiko Röder: "Ich will nicht immer sagen, man steht kurz vor der Insolvenz, aber es ist tatsächlich haarscharf." Auch die staatlichen Hilfen für die Branche helfen ihm nur bedingt, wie er sagt, da lediglich bestimmte Fixkosten übernommen würden, es aber keinen Ausgleich für den Umsatzausfall gebe. Mehrere seiner Kollegen hatten deshalb versucht, per Eilantrag juristisch gegen das Böller-Verkaufsverbot vorzugehen. Das allerdings hatte keinen Erfolg: Das zuständige Verwaltungsgericht Berlin hat die Beschwerde abgewiesen.

Besitz und Verwendung von Feuerwerk sind legal

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bekräftig im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass es sich nur um ein Verkaufsverbot handelt. Der Besitz zugelassener Feuerwerkskörper und auch die Verwendung an Silvester und Neujahr sind weiterhin erlaubt. "Das bedeutet: Zertifizierte Böller können auf öffentlichen Straßen und Plätzen oder im privaten Bereich in diesem Jahr abgefeuert werden, sofern man nicht gegen das Ansammlungsverbot verstößt", präzisiert Markus Feder, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Bundesanstalt für Materialforschung warnt vor alten Böllern

Alle, die noch Restbestände älterer Feuerwerkskörper besitzen, dürfen sie also auch benutzen. Allerdings rät die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) Laien explizit davon ab, ältere Feuerwerkskörper zu zünden. Wenn sie unsachgemäß gelagert waren und etwa mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen sind, besteht laut BAM die Gefahr, dass sie langsamer reagieren, vielleicht also verzögert doch noch explodieren, wenn schon niemand mehr damit rechnet.